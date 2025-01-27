https://ria.ru/20250127/aushvits-1995716825.html

Слуцкий прокомментировал отказ пригласить Россию на мероприятия по Аушвицу

Слуцкий прокомментировал отказ пригласить Россию на мероприятия по Аушвицу - РИА Новости, 27.01.2025

Слуцкий прокомментировал отказ пригласить Россию на мероприятия по Аушвицу

Отказ пригласить Россию на мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) - кощунство и часть антироссийской кампании... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T15:17:00+03:00

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2025-01-27T15:17:00+03:00

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Отказ пригласить Россию на мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) - кощунство и часть антироссийской кампании по фальсификации истории Второй мировой войны, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти и стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона были евреями, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Всего в ходе Холокоста погибли около шести миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей, в 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В этом году музей не пригласил представителей посольства России на мероприятия 80-й годовщины освобождения лагеря советскими войсками. "Отказ пригласить Россию на мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау - кощунство и часть антироссийской кампании по фальсификации истории Второй мировой войны. Польское руководство планомерно ведет линию по "торговле русофобией", начав с принижения роли советских воинов - освободителей в победе над "коричневой чумой", - сказал он РИА Новости. Депутат считает, что "двойные стандарты", откровенная ложь в трактовке истории и поддержка неонацистов на Украине стали своеобразным кредо официальной Варшавы. "Но мы не дадим забыть подвиг красноармейцев. И мы вновь уничтожим фашистскую гидру, взращенную бандеровскими последователями и их западными спонсорами на Украине", - заключил Слуцкий.

https://ria.ru/20241019/aushvits-1978903077.html

https://ria.ru/20250127/osventsim-1995368483.html

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украина, варшава, леонид слуцкий (политик), россия, в мире