Слуцкий прокомментировал отказ пригласить Россию на мероприятия по Аушвицу
Слуцкий назвал отказ пригласить Россию на мероприятия по Аушвицу кощунством
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкКонцентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме, на территории которого в 1947 году был создан музей
Концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме, на территории которого в 1947 году был создан музей. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Отказ пригласить Россию на мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) - кощунство и часть антироссийской кампании по фальсификации истории Второй мировой войны, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти и стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона были евреями, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Всего в ходе Холокоста погибли около шести миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей, в 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В этом году музей не пригласил представителей посольства России на мероприятия 80-й годовщины освобождения лагеря советскими войсками.
В Сербии осудили отсутствие России на годовщине освобождения Аушвица
19 октября 2024, 17:49
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"Отказ пригласить Россию на мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау - кощунство и часть антироссийской кампании по фальсификации истории Второй мировой войны. Польское руководство планомерно ведет линию по "торговле русофобией", начав с принижения роли советских воинов - освободителей в победе над "коричневой чумой", - сказал он РИА Новости.
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"Но мы не дадим забыть подвиг красноармейцев. И мы вновь уничтожим фашистскую гидру, взращенную бандеровскими последователями и их западными спонсорами на Украине", - заключил Слуцкий.