https://ria.ru/20250127/audit-1995699220.html

В BIA Technologies провели аудит 1С-системы ретейлера Melon Fashion Group

В BIA Technologies провели аудит 1С-системы ретейлера Melon Fashion Group - РИА Новости, 27.01.2025

В BIA Technologies провели аудит 1С-системы ретейлера Melon Fashion Group

Эксперты ИТ-интегратора провели аудит продуктивности работы 1С-систем крупного ретейлера одежды и аксессуаров России Melon Fashion Group, управляющего брендами... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T14:05:00+03:00

2025-01-27T14:05:00+03:00

2025-01-27T14:05:00+03:00

пресс-релизы

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МОСКВА, 27 янв – пресс-служба BIA Technologies. Эксперты ИТ-интегратора провели аудит продуктивности работы 1С-систем крупного ретейлера одежды и аксессуаров России Melon Fashion Group, управляющего брендами ZARINA, Befree, LOVE REPUBLIC, SELA и IDOL. Компания использует ИТ-систему на базе 1С, которую при необходимости дорабатывает собственная ИТ-служба. Эта платформа автоматизирует работу многих подразделений и соответствует решениям класса ERP (enterprise resource planning - планирование ресурсов предприятия). Для ускорения работы 1С в периоды пиковой нагрузки и снижения негативного влияния на бизнес-процессы было решено провести аудит системы. "Аудиты информационных систем играют ключевую роль в обеспечении стабильной работы компаний. Бизнес-процессы не должны останавливаться из-за непредвиденных сбоев в корпоративной системе. В период наблюдения за системой заказчика мы фиксировали более 10 тысяч блокировок в день. Наши специалисты выявили возможности для улучшения работы серверов приложений и СУБД, составили список критических процессов с длительным выполнением кода, а также решили проблемы с конфликтами блокировок. В результате соблюдения рекомендаций после аудита Melon Fashion Group ускорили выполнение процессов, в частности, проведение документов", – отметил коммерческий директор BIA Technologies Александр Воловик. В свою очередь, в пресс-службе Melon Fashion Group рассказали, что сотрудники ИТ-департамента были задействованы на внутренних проектах, поэтому данную задачу делегировали сертифицированным экспертам по 1С, которые имеют опыт аудита, внедрения и поддержки сложных нетиповых конфигураций. "После выполнения рекомендаций BIA Technologies система стала работать стабильно: ранее при пиковых нагрузках, например в отчетные периоды, выполнение других задач резко замедлялось, теперь же это стало настоящей редкостью. Это действительно позитивный результат, который подтверждает эффективность принятых мер", – отметили в компании. После завершения аудита ИТ-служба fashion-ретейлера получила подробный отчет с комплексом мер по повышению производительности системы 1С. Эксперты BIA Technologies поделились предложениями по снижению нагрузки на сервера приложений и СУБД, оптимизации резервных мощностей для перераспределения высокой нагрузки при создании отчетов за длительные периоды. Также специалисты дали рекомендации для устранения конфликтов блокировок, перечень компонентов, время отклика которых является наиболее показательным с точки зрения работоспособности всей системы и требует пристального контроля со стороны ИТ-службы. В рамках проекта BIA Technologies дополнительно выполнили для Melon Fashion Group аналогичный аудит для других конфигураций 1С. Реклама, ООО "БиАйЭй-Технолоджиз", ИНН 7810385714erid: F7NfYUJCUneP5zXx5C84Заявка на размещение пресс-релиза

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы