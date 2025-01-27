https://ria.ru/20250127/ataka-1995619719.html

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ поврежден частный дом

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ поврежден частный дом - РИА Новости, 27.01.2025

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ поврежден частный дом

Остекление частного дома повреждено в Белгородской области в результате атаки украинских войск, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T06:03:00+03:00

2025-01-27T06:03:00+03:00

2025-01-27T06:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Остекление частного дома повреждено в Белгородской области в результате атаки украинских войск, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В результате сброса взрывного устройства с дрона повреждено остекление частного домовладения. Осколками перебит газопровод - аварийными бригадами утечка газа устранена. Кроме того, есть локальные повреждения на линии электропередачи, в городе часть жителей временно остаётся без света. По предварительной информации, никто не пострадал", - написал он. Гладков отметил, что информация о последствиях уточняется, оперативные и аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ.

https://ria.ru/20250126/drony-1994225356.html

белгородская область

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Дарья Буймова

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, министерство обороны рф (минобороны рф)