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В Белгородской области при атаке дрона ВСУ поврежден частный дом
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ поврежден частный дом - РИА Новости, 27.01.2025
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ поврежден частный дом
Остекление частного дома повреждено в Белгородской области в результате атаки украинских войск, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T06:03:00+03:00
2025-01-27T06:03:00+03:00
2025-01-27T06:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Остекление частного дома повреждено в Белгородской области в результате атаки украинских войск, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В результате сброса взрывного устройства с дрона повреждено остекление частного домовладения. Осколками перебит газопровод - аварийными бригадами утечка газа устранена. Кроме того, есть локальные повреждения на линии электропередачи, в городе часть жителей временно остаётся без света. По предварительной информации, никто не пострадал", - написал он. Гладков отметил, что информация о последствиях уточняется, оперативные и аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ.
https://ria.ru/20250126/drony-1994225356.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ поврежден частный дом
Гладков: в Белгородской области при атаке дрона ВСУ выбиты стекла в частном доме