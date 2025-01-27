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В четырех домах в Белгородской области при атаке БПЛА повреждено остекление - РИА Новости, 27.01.2025
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01:55 27.01.2025 (обновлено: 01:56 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/ataka-1995609054.html
В четырех домах в Белгородской области при атаке БПЛА повреждено остекление
В четырех домах в Белгородской области при атаке БПЛА повреждено остекление - РИА Новости, 27.01.2025
В четырех домах в Белгородской области при атаке БПЛА повреждено остекление
В четырех частных домах в Белгородской области повреждено остекление при атаке дронов ВСУ, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T01:55:00+03:00
2025-01-27T01:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В четырех частных домах в Белгородской области повреждено остекление при атаке дронов ВСУ, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Красногвардейский район атакован беспилотниками ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В селе Палатово в результате детонации беспилотника в двух частных домах повреждено остекление. Также зафиксированы локальные повреждения на линии газо- и электроснабжения. Аварийные службы занимаются ликвидацией последствий", - написал он. Губернатор отметил, что один дрон сдетонировал в селе Весёлое - в двух жилых домах выбиты окна. "Информация о последствиях уточняется. Подомовой обход будет продолжен в светлое время суток", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250126/ukraina-1995593318.html
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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В четырех домах в Белгородской области при атаке БПЛА повреждено остекление

Гладков: в Белгородской области четыре частных дома повреждены при атаке дрона

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Военнослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
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Военнослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" . Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В четырех частных домах в Белгородской области повреждено остекление при атаке дронов ВСУ, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Красногвардейский район атакован беспилотниками ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В селе Палатово в результате детонации беспилотника в двух частных домах повреждено остекление. Также зафиксированы локальные повреждения на линии газо- и электроснабжения. Аварийные службы занимаются ликвидацией последствий", - написал он.
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Губернатор отметил, что один дрон сдетонировал в селе Весёлое - в двух жилых домах выбиты окна.
"Информация о последствиях уточняется. Подомовой обход будет продолжен в светлое время суток", - добавляется в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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