https://ria.ru/20250127/ataka-1995609054.html

В четырех домах в Белгородской области при атаке БПЛА повреждено остекление

В четырех домах в Белгородской области при атаке БПЛА повреждено остекление - РИА Новости, 27.01.2025

В четырех домах в Белгородской области при атаке БПЛА повреждено остекление

В четырех частных домах в Белгородской области повреждено остекление при атаке дронов ВСУ, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T01:55:00+03:00

2025-01-27T01:55:00+03:00

2025-01-27T01:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В четырех частных домах в Белгородской области повреждено остекление при атаке дронов ВСУ, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Красногвардейский район атакован беспилотниками ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В селе Палатово в результате детонации беспилотника в двух частных домах повреждено остекление. Также зафиксированы локальные повреждения на линии газо- и электроснабжения. Аварийные службы занимаются ликвидацией последствий", - написал он. Губернатор отметил, что один дрон сдетонировал в селе Весёлое - в двух жилых домах выбиты окна. "Информация о последствиях уточняется. Подомовой обход будет продолжен в светлое время суток", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20250126/ukraina-1995593318.html

https://ria.ru/20250126/drony-1994225356.html

белгородская область

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Дарья Буймова

белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, безопасность