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Армении будет трудно без сотрудничества в рамках ЕАЭС и СНГ, заявил Лебедев - РИА Новости, 27.01.2025
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14:53 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/armenija-1995708550.html
Армении будет трудно без сотрудничества в рамках ЕАЭС и СНГ, заявил Лебедев
Армении будет трудно без сотрудничества в рамках ЕАЭС и СНГ, заявил Лебедев - РИА Новости, 27.01.2025
Армении будет трудно без сотрудничества в рамках ЕАЭС и СНГ, заявил Лебедев
Армении без сотрудничества в рамках ЕАЭС и СНГ будет трудно, заявил РИА Новости генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T14:53:00+03:00
2025-01-27T14:53:00+03:00
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МИНСК, 27 янв - РИА Новости. Армении без сотрудничества в рамках ЕАЭС и СНГ будет трудно, заявил РИА Новости генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев. "Реальность такова: Армении без стран СНГ, без сотрудничества в рамках ЕАЭС, СНГ будет трудно. А зачем лишние сложности, трудности для народа Армении? Страны СНГ и Беларусь, насколько я знаю, готовы помочь Армении сохранить это взаимодействие", - отметил Лебедев. Он также выразил надежду, что Армения вернется к полноценному сотрудничеству в рамках СНГ. Говоря о недавно подписанной хартии о стратегическом партнерстве между Арменией и США и планах Еревана по присоединению республики к ЕС, генсек СНГ отметил, что очень много документов подписывается, но потом не выполняется. "Очень много документов подписывается, но не все они выполняются. Потом жизнь вносит свои коррективы", - заявил Лебедев. Комиссия парламента Армении по вопросам европейской интеграции 24 января вынесла положительное заключение по законопроекту о начале процесса вступления республики в ЕС. Четырнадцатого января глава МИД Армении Арарат Мирзоян и тогдашний госсекретарь США Энтони Блинкен подписали в Вашингтоне хартию о стратегическом партнерстве между странами. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук 9 января заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства.
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в мире, цены на нефть, армения, сша, ереван, сергей лебедев, энтони блинкен, алексей оверчук, снг, евразийский экономический союз, евросоюз
В мире, Цены на нефть, Армения, США, Ереван, Сергей Лебедев, Энтони Блинкен, Алексей Оверчук, СНГ, Евразийский экономический союз, Евросоюз
Армении будет трудно без сотрудничества в рамках ЕАЭС и СНГ, заявил Лебедев

Генсек СНГ Лебедев: Армении без сотрудничества в рамках ЕАЭС и СНГ будет трудно

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСергей Лебедев
Сергей Лебедев - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Сергей Лебедев. Архивное фото
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МИНСК, 27 янв - РИА Новости. Армении без сотрудничества в рамках ЕАЭС и СНГ будет трудно, заявил РИА Новости генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев.
"Реальность такова: Армении без стран СНГ, без сотрудничества в рамках ЕАЭС, СНГ будет трудно. А зачем лишние сложности, трудности для народа Армении? Страны СНГ и Беларусь, насколько я знаю, готовы помочь Армении сохранить это взаимодействие", - отметил Лебедев.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Пашинян уничтожит Армению, если будет заигрывать с ЕС, заявил Лукашенко
26 января, 16:05
Он также выразил надежду, что Армения вернется к полноценному сотрудничеству в рамках СНГ.
Говоря о недавно подписанной хартии о стратегическом партнерстве между Арменией и США и планах Еревана по присоединению республики к ЕС, генсек СНГ отметил, что очень много документов подписывается, но потом не выполняется.
"Очень много документов подписывается, но не все они выполняются. Потом жизнь вносит свои коррективы", - заявил Лебедев.
Ереван - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Ереван не собирается выходить из ЕАЭС, заявили в Армении
13 января, 13:55
Комиссия парламента Армении по вопросам европейской интеграции 24 января вынесла положительное заключение по законопроекту о начале процесса вступления республики в ЕС.
Четырнадцатого января глава МИД Армении Арарат Мирзоян и тогдашний госсекретарь США Энтони Блинкен подписали в Вашингтоне хартию о стратегическом партнерстве между странами.
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук 9 января заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Лавров оценил взаимодействие России и Армении в ЕАЭС
21 января, 13:00
 
В миреЦены на нефтьАрменияСШАЕреванСергей ЛебедевЭнтони БлинкенАлексей ОверчукСНГЕвразийский экономический союзЕвросоюз
 
 
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