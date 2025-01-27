https://ria.ru/20250127/armenija-1995708550.html

Армении будет трудно без сотрудничества в рамках ЕАЭС и СНГ, заявил Лебедев

Армении будет трудно без сотрудничества в рамках ЕАЭС и СНГ, заявил Лебедев - РИА Новости, 27.01.2025

Армении будет трудно без сотрудничества в рамках ЕАЭС и СНГ, заявил Лебедев

Армении без сотрудничества в рамках ЕАЭС и СНГ будет трудно, заявил РИА Новости генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T14:53:00+03:00

2025-01-27T14:53:00+03:00

2025-01-27T14:53:00+03:00

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МИНСК, 27 янв - РИА Новости. Армении без сотрудничества в рамках ЕАЭС и СНГ будет трудно, заявил РИА Новости генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев. "Реальность такова: Армении без стран СНГ, без сотрудничества в рамках ЕАЭС, СНГ будет трудно. А зачем лишние сложности, трудности для народа Армении? Страны СНГ и Беларусь, насколько я знаю, готовы помочь Армении сохранить это взаимодействие", - отметил Лебедев. Он также выразил надежду, что Армения вернется к полноценному сотрудничеству в рамках СНГ. Говоря о недавно подписанной хартии о стратегическом партнерстве между Арменией и США и планах Еревана по присоединению республики к ЕС, генсек СНГ отметил, что очень много документов подписывается, но потом не выполняется. "Очень много документов подписывается, но не все они выполняются. Потом жизнь вносит свои коррективы", - заявил Лебедев. Комиссия парламента Армении по вопросам европейской интеграции 24 января вынесла положительное заключение по законопроекту о начале процесса вступления республики в ЕС. Четырнадцатого января глава МИД Армении Арарат Мирзоян и тогдашний госсекретарь США Энтони Блинкен подписали в Вашингтоне хартию о стратегическом партнерстве между странами. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук 9 января заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства.

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