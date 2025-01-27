https://ria.ru/20250127/alanya-1995760632.html

В Аланье загорелось многоэтажное здание с людьми внутри

В Аланье загорелось многоэтажное здание с людьми внутри - РИА Новости, 27.01.2025

В Аланье загорелось многоэтажное здание с людьми внутри

Пожар вспыхнул в многоэтажном здании в турецкой провинции Аланья, на месте находились рабочие, сообщает телеканал A Haber. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T17:32:00+03:00

2025-01-27T17:32:00+03:00

2025-01-27T18:08:00+03:00

в мире

аланья (город)

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АНКАРА, 27 янв – РИА Новости. Пожар вспыхнул в многоэтажном здании в турецкой провинции Аланья, на месте находились рабочие, сообщает телеканал A Haber."Пожар вспыхнул в одном из многоэтажных зданий в Аланье, он вызвал панику среди жителей. Пожарные бригады были направлены в здание, где находились рабочие, проводящие ремонт", - сообщил телеканал.Позже телеканал телеканал CNN Türk сообщил, что пожар, вспыхнувших в девятиэтажном здании строящегося отеля в турецкой провинции Аланья продолжается 30 минут, пожарные пытаются спасти оставшихся там рабочих."Пожар вспыхнул в девятиэтажном здании строящегося отеля, он продолжается уже тридцать минут. На месте остались рабочие, пожарные пытаются их спасти", - говорится в сообщении телеканала.

https://ria.ru/20250125/turtsija-1995446775.html

аланья (город)

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в мире, аланья (город)