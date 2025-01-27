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В Аланье загорелось многоэтажное здание с людьми внутри - РИА Новости, 27.01.2025
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17:32 27.01.2025 (обновлено: 18:08 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/alanya-1995760632.html
В Аланье загорелось многоэтажное здание с людьми внутри
В Аланье загорелось многоэтажное здание с людьми внутри - РИА Новости, 27.01.2025
В Аланье загорелось многоэтажное здание с людьми внутри
Пожар вспыхнул в многоэтажном здании в турецкой провинции Аланья, на месте находились рабочие, сообщает телеканал A Haber. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T17:32:00+03:00
2025-01-27T18:08:00+03:00
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АНКАРА, 27 янв – РИА Новости. Пожар вспыхнул в многоэтажном здании в турецкой провинции Аланья, на месте находились рабочие, сообщает телеканал A Haber."Пожар вспыхнул в одном из многоэтажных зданий в Аланье, он вызвал панику среди жителей. Пожарные бригады были направлены в здание, где находились рабочие, проводящие ремонт", - сообщил телеканал.Позже телеканал телеканал CNN Türk сообщил, что пожар, вспыхнувших в девятиэтажном здании строящегося отеля в турецкой провинции Аланья продолжается 30 минут, пожарные пытаются спасти оставшихся там рабочих."Пожар вспыхнул в девятиэтажном здании строящегося отеля, он продолжается уже тридцать минут. На месте остались рабочие, пожарные пытаются их спасти", - говорится в сообщении телеканала.
https://ria.ru/20250125/turtsija-1995446775.html
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в мире, аланья (город)
В мире, Аланья (город)
В Аланье загорелось многоэтажное здание с людьми внутри

В Аланье загорелось многоэтажное здание, на месте находились рабочие

© СоцсетиПожар в многоэтажном здании в турецкой провинции Аланья
Пожар в многоэтажном здании в турецкой провинции Аланья - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© Соцсети
Пожар в многоэтажном здании в турецкой провинции Аланья
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АНКАРА, 27 янв – РИА Новости. Пожар вспыхнул в многоэтажном здании в турецкой провинции Аланья, на месте находились рабочие, сообщает телеканал A Haber.
"Пожар вспыхнул в одном из многоэтажных зданий в Аланье, он вызвал панику среди жителей. Пожарные бригады были направлены в здание, где находились рабочие, проводящие ремонт", - сообщил телеканал.
Позже телеканал телеканал CNN Türk сообщил, что пожар, вспыхнувших в девятиэтажном здании строящегося отеля в турецкой провинции Аланья продолжается 30 минут, пожарные пытаются спасти оставшихся там рабочих.
"Пожар вспыхнул в девятиэтажном здании строящегося отеля, он продолжается уже тридцать минут. На месте остались рабочие, пожарные пытаются их спасти", - говорится в сообщении телеканала.
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В миреАланья (город)
 
 
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