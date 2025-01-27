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Рябков: Россия призывает США дать ответ на запрос агремана новому послу - РИА Новости, 27.01.2025
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16:35 27.01.2025 (обновлено: 18:19 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/agreman-1995739703.html
Рябков: Россия призывает США дать ответ на запрос агремана новому послу
Рябков: Россия призывает США дать ответ на запрос агремана новому послу - РИА Новости, 27.01.2025
Рябков: Россия призывает США дать ответ на запрос агремана новому послу
Россия призывает США поскорее дать Москве ответ на запрос агремана новому российскому послу, но ничего экстраординарного в ситуации с ожиданием пока нет, заявил РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T16:35:00+03:00
2025-01-27T18:19:00+03:00
россия
сша
москва
сергей рябков
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россия призывает США поскорее дать Москве ответ на запрос агремана новому российскому послу, но ничего экстраординарного в ситуации с ожиданием пока нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы, конечно, хотели бы, чтобы решение на этот счет состоялось поскорее, потому что, на наш взгляд, нормальное функционирование загранучреждений во главе с послами - это обязательное условие какого бы то ни было диалога. И когда наш посол в Вашингтоне отсутствует из-за невыдачи ему агремана американской стороной, нам представляется эта ситуация нежелательной", - сказал он журналистам. Замглавы МИД РФ призвал "коллег озаботиться этим вопросом и постараться закрыть тему как можно скорее". "Хотя это не какая-то экстраординарная ситуация на сегодняшний день с точки зрения времени, в течении которого мы ожидаем решения", - подчеркнул дипломат.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1" заявил, что США приветствовали представленную Москвой кандидатуру на пост посла России в Вашингтоне, дата его отъезда планируется с учетом предстоящей в январе инаугурации избранного президента Дональда Трампа. Газета "Коммерсант" со ссылкой на источники писала, что директор департамента Северной Америки МИД РФ, бывший посол в Канаде Александр Дарчиев является наиболее вероятным кандидатом на пост посла РФ в США. В МИД РФ, комментируя публикацию газеты, отметили, что в Москве давно определились с кандидатурой нового посла РФ в США, но не комментируют процесс "в связи с наличием законодательных ограничений".
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россия, сша, москва, сергей рябков, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, США, Москва, Сергей Рябков, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Рябков: Россия призывает США дать ответ на запрос агремана новому послу

Рябков: Россия призывает США дать Москве ответ на запрос агремана новому послу

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россия призывает США поскорее дать Москве ответ на запрос агремана новому российскому послу, но ничего экстраординарного в ситуации с ожиданием пока нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы, конечно, хотели бы, чтобы решение на этот счет состоялось поскорее, потому что, на наш взгляд, нормальное функционирование загранучреждений во главе с послами - это обязательное условие какого бы то ни было диалога. И когда наш посол в Вашингтоне отсутствует из-за невыдачи ему агремана американской стороной, нам представляется эта ситуация нежелательной", - сказал он журналистам.
Замглавы МИД РФ призвал "коллег озаботиться этим вопросом и постараться закрыть тему как можно скорее".
"Хотя это не какая-то экстраординарная ситуация на сегодняшний день с точки зрения времени, в течении которого мы ожидаем решения", - подчеркнул дипломат.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1" заявил, что США приветствовали представленную Москвой кандидатуру на пост посла России в Вашингтоне, дата его отъезда планируется с учетом предстоящей в январе инаугурации избранного президента Дональда Трампа. Газета "Коммерсант" со ссылкой на источники писала, что директор департамента Северной Америки МИД РФ, бывший посол в Канаде Александр Дарчиев является наиболее вероятным кандидатом на пост посла РФ в США. В МИД РФ, комментируя публикацию газеты, отметили, что в Москве давно определились с кандидатурой нового посла РФ в США, но не комментируют процесс "в связи с наличием законодательных ограничений".
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