https://ria.ru/20250127/agreman-1995739703.html

Рябков: Россия призывает США дать ответ на запрос агремана новому послу

Рябков: Россия призывает США дать ответ на запрос агремана новому послу - РИА Новости, 27.01.2025

Рябков: Россия призывает США дать ответ на запрос агремана новому послу

Россия призывает США поскорее дать Москве ответ на запрос агремана новому российскому послу, но ничего экстраординарного в ситуации с ожиданием пока нет, заявил РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T16:35:00+03:00

2025-01-27T16:35:00+03:00

2025-01-27T18:19:00+03:00

россия

сша

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сергей рябков

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россия призывает США поскорее дать Москве ответ на запрос агремана новому российскому послу, но ничего экстраординарного в ситуации с ожиданием пока нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы, конечно, хотели бы, чтобы решение на этот счет состоялось поскорее, потому что, на наш взгляд, нормальное функционирование загранучреждений во главе с послами - это обязательное условие какого бы то ни было диалога. И когда наш посол в Вашингтоне отсутствует из-за невыдачи ему агремана американской стороной, нам представляется эта ситуация нежелательной", - сказал он журналистам. Замглавы МИД РФ призвал "коллег озаботиться этим вопросом и постараться закрыть тему как можно скорее". "Хотя это не какая-то экстраординарная ситуация на сегодняшний день с точки зрения времени, в течении которого мы ожидаем решения", - подчеркнул дипломат.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1" заявил, что США приветствовали представленную Москвой кандидатуру на пост посла России в Вашингтоне, дата его отъезда планируется с учетом предстоящей в январе инаугурации избранного президента Дональда Трампа. Газета "Коммерсант" со ссылкой на источники писала, что директор департамента Северной Америки МИД РФ, бывший посол в Канаде Александр Дарчиев является наиболее вероятным кандидатом на пост посла РФ в США. В МИД РФ, комментируя публикацию газеты, отметили, что в Москве давно определились с кандидатурой нового посла РФ в США, но не комментируют процесс "в связи с наличием законодательных ограничений".

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россия, сша, москва, сергей рябков, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)