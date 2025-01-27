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В РПЦ надеются на принятие закона об абортах в 2025 году - РИА Новости, 27.01.2025
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Религия
 
17:59 27.01.2025 (обновлено: 18:41 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/aborty-1995769323.html
В РПЦ надеются на принятие закона об абортах в 2025 году
В РПЦ надеются на принятие закона об абортах в 2025 году - РИА Новости, 27.01.2025
В РПЦ надеются на принятие закона об абортах в 2025 году
Закон о запрете проведения абортов в частных клиниках, как надеются в Русской церкви, будет принят в 2025 году, рассказал журналистам председатель патриаршей... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T17:59:00+03:00
2025-01-27T18:41:00+03:00
религия
россия
республика крым
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федор лукьянов
александр чучалин
александр баранов
российская академия наук
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Закон о запрете проведения абортов в частных клиниках, как надеются в Русской церкви, будет принят в 2025 году, рассказал журналистам председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. В понедельник он выступил на международных Рождественских образовательных чтениях в московском храме Христа Спасителя. "В наступившем году надо наконец-то вывести аборты из частных клиник – под государственный контроль. Это будет серьезным шагом по прекращению детоубийств и стимулированию рождаемости. Законопроект о переводе абортов из частных клиник под государственный контроль обязательно будет принят с соответствующей доработкой, потому что отзыв – это временная мера для того, чтобы доработать", - сообщил отец Федор. По его данным, в России уже 532 частные клиники в разных регионах страны добровольно отказались от совершения абортов. "Эта практика приносит замечательные плоды. По той же Республике Крым, где все частные клиники отказались от абортов, мы видим, что на порядки возросло количество женщин, которые решили сохранить свою беременность, потому что они пришли именно в государственные клиники", - пояснил священник. Он также обратил внимание на количественное преобладание клиник с лицензией на аборт над роддомами. "Это преступление перед будущим России. Роддома шаговой доступности закрываются, уже более сотни роддомов закрыты. Сегодня очень много людей обеспокоены этим в регионах, а коммерческие "абортарии" шаговой доступности цветут", - рассказал глава патриаршей комиссии. Также он высказался об инициативе российских ученых и медиков, призвавших частные клиники отказаться от абортов и напомнивших, что человек является таковым с момента зачатия, а его права должны быть защищены именно до рождения. "Ведущие ученые обратились сегодня к медицинскому сообществу с призывом вывести аборты из частных клиник. Патриаршая комиссия поддерживает эту инициативу деятелей нашей науки, биологов, врачей – тех, кто не понаслышке знает, что такое жизнь и смерть. Сегодня и Церковь, и наука, и наш президент говорит, что Россия выбирает жизнь. Так кто же может этому мешать?" - заключил представитель РПЦ. Ранее в понедельник ряд известных российских ученых и медиков выступили с инициативой о запрете абортов в частных клиниках и объяснили, почему жизнь человека должна быть законодательно защищена с момента зачатия. Среди них советский и российский врач-пульмонолог, академик АМН СССР и РАН Александр Чучалин, главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью мужчин, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Лопаткина Олег Аполихин, профессор кафедры эмбриологии Биологического факультета МГУ имени Ломоносова, доктор биологических наук Владимир Голиченков и другие. Как отметил в своем письме почетный президент Союза педиатров России, академик РАН Александр Баранов, согласно данным современной науки, ребенок на стадии внутриутробного развития является уникальным человеческим индивидом, а его жизнь с точки зрения биологии начинается с момента зачатия.
https://ria.ru/20250127/mediki-1995620626.html
https://ria.ru/20250121/abort-1994749725.html
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россия
республика крым
ссср
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россия, республика крым, ссср, федор лукьянов, александр чучалин, александр баранов, российская академия наук, русская православная церковь, здоровье - общество
Религия, Россия, Республика Крым, СССР, Федор Лукьянов, Александр Чучалин, Александр Баранов, Российская академия наук, Русская православная церковь, Здоровье - Общество
В РПЦ надеются на принятие закона об абортах в 2025 году

Лукьчнов: в РПЦ надеются, что аборты в частных клиниках запретят в 2025 году

© Depositphotos.com / jukai5Беременность
Беременность - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© Depositphotos.com / jukai5
Беременность. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Закон о запрете проведения абортов в частных клиниках, как надеются в Русской церкви, будет принят в 2025 году, рассказал журналистам председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.
В понедельник он выступил на международных Рождественских образовательных чтениях в московском храме Христа Спасителя.
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20 декабря 2024, 15:34
"В наступившем году надо наконец-то вывести аборты из частных клиник – под государственный контроль. Это будет серьезным шагом по прекращению детоубийств и стимулированию рождаемости. Законопроект о переводе абортов из частных клиник под государственный контроль обязательно будет принят с соответствующей доработкой, потому что отзыв – это временная мера для того, чтобы доработать", - сообщил отец Федор.
По его данным, в России уже 532 частные клиники в разных регионах страны добровольно отказались от совершения абортов. "Эта практика приносит замечательные плоды. По той же Республике Крым, где все частные клиники отказались от абортов, мы видим, что на порядки возросло количество женщин, которые решили сохранить свою беременность, потому что они пришли именно в государственные клиники", - пояснил священник.
Он также обратил внимание на количественное преобладание клиник с лицензией на аборт над роддомами. "Это преступление перед будущим России. Роддома шаговой доступности закрываются, уже более сотни роддомов закрыты. Сегодня очень много людей обеспокоены этим в регионах, а коммерческие "абортарии" шаговой доступности цветут", - рассказал глава патриаршей комиссии.
Хирургические инструменты в операционной - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Медики и ученые выступили против абортов в частных клиниках
Вчера, 06:32
Также он высказался об инициативе российских ученых и медиков, призвавших частные клиники отказаться от абортов и напомнивших, что человек является таковым с момента зачатия, а его права должны быть защищены именно до рождения.
"Ведущие ученые обратились сегодня к медицинскому сообществу с призывом вывести аборты из частных клиник. Патриаршая комиссия поддерживает эту инициативу деятелей нашей науки, биологов, врачей – тех, кто не понаслышке знает, что такое жизнь и смерть. Сегодня и Церковь, и наука, и наш президент говорит, что Россия выбирает жизнь. Так кто же может этому мешать?" - заключил представитель РПЦ.
Беременная женщина на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Мурашко рассказал, сколько женщин передумали делать аборт в 2024 году
21 января, 10:25
Ранее в понедельник ряд известных российских ученых и медиков выступили с инициативой о запрете абортов в частных клиниках и объяснили, почему жизнь человека должна быть законодательно защищена с момента зачатия. Среди них советский и российский врач-пульмонолог, академик АМН СССР и РАН Александр Чучалин, главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью мужчин, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Лопаткина Олег Аполихин, профессор кафедры эмбриологии Биологического факультета МГУ имени Ломоносова, доктор биологических наук Владимир Голиченков и другие.
Как отметил в своем письме почетный президент Союза педиатров России, академик РАН Александр Баранов, согласно данным современной науки, ребенок на стадии внутриутробного развития является уникальным человеческим индивидом, а его жизнь с точки зрения биологии начинается с момента зачатия.
Аборт - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Достаточно 200 секунд, чтобы отговорить женщину от аборта, заявил эксперт
15 октября 2024, 15:27
 
РелигияРоссияРеспублика КрымСССРФедор ЛукьяновАлександр ЧучалинАлександр БарановРоссийская академия наукРусская православная церковьЗдоровье - Общество
 
 
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