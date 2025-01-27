https://ria.ru/20250127/aborty-1995769323.html

В РПЦ надеются на принятие закона об абортах в 2025 году

В РПЦ надеются на принятие закона об абортах в 2025 году - РИА Новости, 27.01.2025

В РПЦ надеются на принятие закона об абортах в 2025 году

Закон о запрете проведения абортов в частных клиниках, как надеются в Русской церкви, будет принят в 2025 году, рассказал журналистам председатель патриаршей... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T17:59:00+03:00

2025-01-27T17:59:00+03:00

2025-01-27T18:41:00+03:00

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александр баранов

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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Закон о запрете проведения абортов в частных клиниках, как надеются в Русской церкви, будет принят в 2025 году, рассказал журналистам председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. В понедельник он выступил на международных Рождественских образовательных чтениях в московском храме Христа Спасителя. "В наступившем году надо наконец-то вывести аборты из частных клиник – под государственный контроль. Это будет серьезным шагом по прекращению детоубийств и стимулированию рождаемости. Законопроект о переводе абортов из частных клиник под государственный контроль обязательно будет принят с соответствующей доработкой, потому что отзыв – это временная мера для того, чтобы доработать", - сообщил отец Федор. По его данным, в России уже 532 частные клиники в разных регионах страны добровольно отказались от совершения абортов. "Эта практика приносит замечательные плоды. По той же Республике Крым, где все частные клиники отказались от абортов, мы видим, что на порядки возросло количество женщин, которые решили сохранить свою беременность, потому что они пришли именно в государственные клиники", - пояснил священник. Он также обратил внимание на количественное преобладание клиник с лицензией на аборт над роддомами. "Это преступление перед будущим России. Роддома шаговой доступности закрываются, уже более сотни роддомов закрыты. Сегодня очень много людей обеспокоены этим в регионах, а коммерческие "абортарии" шаговой доступности цветут", - рассказал глава патриаршей комиссии. Также он высказался об инициативе российских ученых и медиков, призвавших частные клиники отказаться от абортов и напомнивших, что человек является таковым с момента зачатия, а его права должны быть защищены именно до рождения. "Ведущие ученые обратились сегодня к медицинскому сообществу с призывом вывести аборты из частных клиник. Патриаршая комиссия поддерживает эту инициативу деятелей нашей науки, биологов, врачей – тех, кто не понаслышке знает, что такое жизнь и смерть. Сегодня и Церковь, и наука, и наш президент говорит, что Россия выбирает жизнь. Так кто же может этому мешать?" - заключил представитель РПЦ. Ранее в понедельник ряд известных российских ученых и медиков выступили с инициативой о запрете абортов в частных клиниках и объяснили, почему жизнь человека должна быть законодательно защищена с момента зачатия. Среди них советский и российский врач-пульмонолог, академик АМН СССР и РАН Александр Чучалин, главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью мужчин, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Лопаткина Олег Аполихин, профессор кафедры эмбриологии Биологического факультета МГУ имени Ломоносова, доктор биологических наук Владимир Голиченков и другие. Как отметил в своем письме почетный президент Союза педиатров России, академик РАН Александр Баранов, согласно данным современной науки, ребенок на стадии внутриутробного развития является уникальным человеческим индивидом, а его жизнь с точки зрения биологии начинается с момента зачатия.

https://ria.ru/20250127/mediki-1995620626.html

https://ria.ru/20250121/abort-1994749725.html

https://ria.ru/20241015/abort-1978155504.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, республика крым, ссср, федор лукьянов, александр чучалин, александр баранов, российская академия наук, русская православная церковь, здоровье - общество