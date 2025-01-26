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Сейсмологи зафиксировали землетрясение в Каспийском море

Сейсмологи зафиксировали землетрясение в Каспийском море - РИА Новости, 26.01.2025

Сейсмологи зафиксировали землетрясение в Каспийском море

Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Каспийском море на глубине более 60 километров, сообщает Республиканский центр сейсмологической службы Азербайджана. РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T17:25:00+03:00

2025-01-26T17:25:00+03:00

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БАКУ, 26 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Каспийском море на глубине более 60 километров, сообщает Республиканский центр сейсмологической службы Азербайджана. "В Каспийском море на глубине 62 километров произошло землетрясение магнитудой 3,5. Толчки были зафиксированы в 16.57 (15.57 мск)", - говорится в сообщении. Двадцать четвертого ноября 2023 года азербайджанские сейсмологи также сообщали о землетрясении на Каспии. Тогда магнитуда составила 5,2, а эпицентр толчков находился на глубине 61 километра.

https://ria.ru/20250122/zemletryasenie-1994898344.html

каспийское море

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в мире, каспийское море, азербайджан, происшествия