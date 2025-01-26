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Сейсмологи зафиксировали землетрясение в Каспийском море
Сейсмологи зафиксировали землетрясение в Каспийском море - РИА Новости, 26.01.2025
Сейсмологи зафиксировали землетрясение в Каспийском море
Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Каспийском море на глубине более 60 километров, сообщает Республиканский центр сейсмологической службы Азербайджана. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T17:25:00+03:00
2025-01-26T17:25:00+03:00
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БАКУ, 26 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Каспийском море на глубине более 60 километров, сообщает Республиканский центр сейсмологической службы Азербайджана. "В Каспийском море на глубине 62 километров произошло землетрясение магнитудой 3,5. Толчки были зафиксированы в 16.57 (15.57 мск)", - говорится в сообщении. Двадцать четвертого ноября 2023 года азербайджанские сейсмологи также сообщали о землетрясении на Каспии. Тогда магнитуда составила 5,2, а эпицентр толчков находился на глубине 61 километра.
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в мире, каспийское море, азербайджан, происшествия
В мире, Каспийское море, Азербайджан, Происшествия
Сейсмологи зафиксировали землетрясение в Каспийском море
Сейсмологи Азербайджана заявили о землетрясении магнитудой 3,5 в Каспийском море