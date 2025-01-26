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В США возмутились методами, которыми Зеленский отстаивает свою позицию
В США возмутились методами, которыми Зеленский отстаивает свою позицию - РИА Новости, 26.01.2025
В США возмутились методами, которыми Зеленский отстаивает свою позицию
После того, как Дональд Трамп стал президентом США, глава киевского режима Владимир Зеленский изменил риторику в его отношении и занял более "протрамповскую"... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T21:42:00+03:00
2025-01-26T21:42:00+03:00
2025-01-26T21:42:00+03:00
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. После того, как Дональд Трамп стал президентом США, глава киевского режима Владимир Зеленский изменил риторику в его отношении и занял более "протрамповскую" позицию, заявил американский журналист Майкл Трейси на своей странице в социальной сети X."Зеленский плавно перешел на риторику и лесть в стиле Трампа, чтобы продвинуть свою позицию. Теперь он говорит, что хочет сделать Трампа "победителем" и что он обеспечит "победу для Трампа, а не для Путина", — утверждает журналист.Так Трейси отреагировал на заявление Зеленского в интервью Bloomberg на экономическом форуме в Давосе, что "вопрос о прекращении конфликта на Украине должен быть победой для Трампа, а не для Путина".На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирного процесса.Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Зеленского в срыве мирных договоренностей, сказав, что глава киевского режима захотел воевать. Глава Белого дома также отметил, что Зеленский не должен был допускать начала СВО на Украине.В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к равноправному диалогу с США и ждет сигналов от Вашингтона, но их пока не поступало. Так он ответил на вопрос, как в Кремле оценивают заявления американского лидера о санкционной политике по отношению к России.
https://ria.ru/20250126/ukraina-1995593318.html
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В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Всемирный экономический форум в Давосе, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Россия
В США возмутились методами, которыми Зеленский отстаивает свою позицию
Журналист Трейси: Зеленский назвал Трампа победителем, чтобы угодить ему