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На Украине рассказали о странном подарке Зеленскому от союзника - РИА Новости, 26.01.2025
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11:12 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/zelenskiy-1995527751.html
На Украине рассказали о странном подарке Зеленскому от союзника
На Украине рассказали о странном подарке Зеленскому от союзника - РИА Новости, 26.01.2025
На Украине рассказали о странном подарке Зеленскому от союзника
Украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X удивилась визиту президента Молдавии Майи Санду на Украину на встречу с Владимиром Зеленским. "Визит Санду —... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T11:12:00+03:00
2025-01-26T11:12:00+03:00
в мире
владимир зеленский
молдавия
украина
кишинев
майя санду
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X удивилась визиту президента Молдавии Майи Санду на Украину на встречу с Владимиром Зеленским. "Визит Санду — самый странный подарок Зеленскому на день рождения", — говорится в публикации. Санду приехала с визитом в Киев накануне, в день рождения главы киевского режима. Во время встречи она поздравила его.С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Молдавский премьер Дорин Речан ранее заявил, что республика может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии.После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
https://ria.ru/20250126/zelenskiy-1995515666.html
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в мире, владимир зеленский, молдавия, украина, кишинев, майя санду
В мире, Владимир Зеленский, Молдавия, Украина, Кишинев, Майя Санду
На Украине рассказали о странном подарке Зеленскому от союзника

Журналистка Панченко назвала визит Санду в Киев странным подарком Зеленскому

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X удивилась визиту президента Молдавии Майи Санду на Украину на встречу с Владимиром Зеленским.

"Визит Санду — самый странный подарок Зеленскому на день рождения", — говорится в публикации.
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Санду приехала с визитом в Киев накануне, в день рождения главы киевского режима. Во время встречи она поздравила его.

С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Молдавский премьер Дорин Речан ранее заявил, что республика может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
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В миреВладимир ЗеленскийМолдавияУкраинаКишиневМайя Санду
 
 
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