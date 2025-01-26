https://ria.ru/20250126/zelenskiy-1995527751.html

На Украине рассказали о странном подарке Зеленскому от союзника

На Украине рассказали о странном подарке Зеленскому от союзника - РИА Новости, 26.01.2025

На Украине рассказали о странном подарке Зеленскому от союзника

Украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X удивилась визиту президента Молдавии Майи Санду на Украину на встречу с Владимиром Зеленским. "Визит Санду —... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T11:12:00+03:00

2025-01-26T11:12:00+03:00

2025-01-26T11:12:00+03:00

в мире

владимир зеленский

молдавия

украина

кишинев

майя санду

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978670424_0:59:2280:1341_1920x0_80_0_0_71b5e8ea45518876b8cba0ff441a84cd.jpg

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X удивилась визиту президента Молдавии Майи Санду на Украину на встречу с Владимиром Зеленским. "Визит Санду — самый странный подарок Зеленскому на день рождения", — говорится в публикации. Санду приехала с визитом в Киев накануне, в день рождения главы киевского режима. Во время встречи она поздравила его.С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Молдавский премьер Дорин Речан ранее заявил, что республика может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии.После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.

https://ria.ru/20250126/zelenskiy-1995515666.html

https://ria.ru/20250125/tranzit-1995486428.html

молдавия

украина

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир зеленский, молдавия, украина, кишинев, майя санду