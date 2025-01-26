https://ria.ru/20250126/zelenskiy-1995515666.html

Зеленский неожиданно отреагировал на резкое обращение Трампа к Путину

Зеленский неожиданно отреагировал на резкое обращение Трампа к Путину - РИА Новости, 26.01.2025

Зеленский неожиданно отреагировал на резкое обращение Трампа к Путину

Обращение президента США Дональда Трампа к главе России Владимиру Путину говорит о его желании закончить конфликт, хотя у главы Белого дома и нет четкого плана, РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T08:48:00+03:00

2025-01-26T08:48:00+03:00

2025-01-26T15:41:00+03:00

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Обращение президента США Дональда Трампа к главе России Владимиру Путину говорит о его желании закончить конфликт, хотя у главы Белого дома и нет четкого плана, заявил Владимир Зеленский в интервью газете Il Foglio. "Он не предупреждает, он просто говорит, что он действительно хочет закончить войну. Пока мы не знаем, как это будет. Мы не знаем детали. И я думаю, что сам президент Трамп не знает всех деталей", — сказал он.Трамп 22 января пригрозил ввести новые санкции и пошлины, если Москва не прекратит спецоперацию. Новый хозяин Белого дома призвал немедленно завершить конфликт на Украине, предупредив о возможных негативных последствиях затягивания боевых действий.В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил о готовности спокойно поговорить с Трампом по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран. Трамп ранее заявил, что желает "немедленно" встретиться с Путиным и получает "сигналы" о том, что российский лидер также этого хочет.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.

https://ria.ru/20250126/tramp-1995516995.html

https://ria.ru/20250126/tramp-1995523763.html

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в мире, россия, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, сша, украина