Рейтинг@Mail.ru
Зеленский неожиданно отреагировал на резкое обращение Трампа к Путину - РИА Новости, 26.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:48 26.01.2025 (обновлено: 15:41 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/zelenskiy-1995515666.html
Зеленский неожиданно отреагировал на резкое обращение Трампа к Путину
Зеленский неожиданно отреагировал на резкое обращение Трампа к Путину - РИА Новости, 26.01.2025
Зеленский неожиданно отреагировал на резкое обращение Трампа к Путину
Обращение президента США Дональда Трампа к главе России Владимиру Путину говорит о его желании закончить конфликт, хотя у главы Белого дома и нет четкого плана, РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T08:48:00+03:00
2025-01-26T15:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
сша
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994962430_0:267:3071:1994_1920x0_80_0_0_333f2f410f380c3a42980e502d5b4966.jpg
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Обращение президента США Дональда Трампа к главе России Владимиру Путину говорит о его желании закончить конфликт, хотя у главы Белого дома и нет четкого плана, заявил Владимир Зеленский в интервью газете Il Foglio. "Он не предупреждает, он просто говорит, что он действительно хочет закончить войну. Пока мы не знаем, как это будет. Мы не знаем детали. И я думаю, что сам президент Трамп не знает всех деталей", — сказал он.Трамп 22 января пригрозил ввести новые санкции и пошлины, если Москва не прекратит спецоперацию. Новый хозяин Белого дома призвал немедленно завершить конфликт на Украине, предупредив о возможных негативных последствиях затягивания боевых действий.В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил о готовности спокойно поговорить с Трампом по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран. Трамп ранее заявил, что желает "немедленно" встретиться с Путиным и получает "сигналы" о том, что российский лидер также этого хочет.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.
https://ria.ru/20250126/tramp-1995516995.html
https://ria.ru/20250126/tramp-1995523763.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994962430_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_1ddd1b84439e620c3ec4b0e9d51ba8f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, сша, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, США, Украина
Зеленский неожиданно отреагировал на резкое обращение Трампа к Путину

Зеленский: у Трампа нет четкого плана окончания конфликта на Украине

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Обращение президента США Дональда Трампа к главе России Владимиру Путину говорит о его желании закончить конфликт, хотя у главы Белого дома и нет четкого плана, заявил Владимир Зеленский в интервью газете Il Foglio.

"Он не предупреждает, он просто говорит, что он действительно хочет закончить войну. Пока мы не знаем, как это будет. Мы не знаем детали. И я думаю, что сам президент Трамп не знает всех деталей", — сказал он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Трамп сделал новое заявление о Путине
09:04
Трамп 22 января пригрозил ввести новые санкции и пошлины, если Москва не прекратит спецоперацию. Новый хозяин Белого дома призвал немедленно завершить конфликт на Украине, предупредив о возможных негативных последствиях затягивания боевых действий.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил о готовности спокойно поговорить с Трампом по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран. Трамп ранее заявил, что желает "немедленно" встретиться с Путиным и получает "сигналы" о том, что российский лидер также этого хочет.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
В Польше раскрыли, с чем столкнется Трамп после ультиматума в адрес Путина
10:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийСШАУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала