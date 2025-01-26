https://ria.ru/20250126/yaponiya-1995475613.html

Дождались: Россия решила территориальные проблемы с Японией

Дождались: Россия решила территориальные проблемы с Японией - РИА Новости, 26.01.2025

Дождались: Россия решила территориальные проблемы с Японией

Сергей Лавров, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что Москва не видит возможности диалога о мирном договоре с Японией, поскольку — и это уже слова... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T08:00:00+03:00

2025-01-26T08:00:00+03:00

2025-01-26T08:01:00+03:00

аналитика

россия

япония

сигэру исиба

сергей лавров

шос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/19/1995483216_0:0:1816:1022_1920x0_80_0_0_a0b6a691950c1f8ad82df7bbe8c90229.jpg

Сергей Лавров, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что Москва не видит возможности диалога о мирном договоре с Японией, поскольку — и это уже слова пресс-секретаря российского президента — Токио занимает "ярко выраженную недружественную позицию" в отношении нашей страны.Такова официальная реакция России на свежие заявления японского премьер-министра Сигэру Исибы о нацеленности его правительства на решение территориальных проблем двух стран и на продолжение переговоров по мирному договору. Впрочем, словами позиция Москвы не ограничивается. В Токио болезненно восприняли прекращение действия меморандумов о деятельности в России японских центров. Главный секретарь правительства Японии назвал это решение Москвы, односторонне принятое на прошлой неделе, "неприемлемым".Аналитики считают данный шаг ответом на очередной виток санкционной политики: за несколько дней до этого Токио расширил ограничительные списки на 11 физических и 51 юридическое лицо, а также три банка из России. Однако существо происходящих процессов куда глубже и интереснее: на примере Японии максимально наглядно виден качественно новый подход России в отношениях с соседями.Последние десятилетия наша страна была буквально одержима идеей строительства системы безопасного, гармоничного, дружественного и взаимовыгодного партнерства на всем евразийском пространстве. Москва проявляла невероятное терпение в кропотливой работе со всеми странами континента, стояла у истоков самых разных структур и организаций, готова была к серьезным компромиссам, тратила колоссальные ресурсы и даже временами соглашалась на не слишком выгодные для себя договоренности. И многое действительно получилось: стратегическое партнерство с Китаем, Ираном и Индией, ШОС, транспортный коридор "Север — Юг" — список можно продолжать очень долго.Япония была частью этого процесса. Ради взаимовыгодного добрососедства Москва изыскивала варианты сотрудничества, которые бы позволили смягчить остроту территориального спора двух стран и заключить в конце концов мирный договор. Россия, не готовая поступаться базовыми национальными интересами, тем не менее делала серьезные шаги навстречу японским партнерам: совместная хозяйственная деятельность на Курилах, включая рыболовный промысел, безвизовый режим для посещения островов гражданами Японии, режим благоприятствования для японского бизнеса.Для России это был задел по выстраиванию стратегического партнерства с очень важным соседом. Если бы получилось, это окупило бы все. К сожалению, не получилось: Токио расценивал все шаги Москвы исключительно как повод по выстраиванию плацдарма для додавливания России до главного решения — отказа от Курильских островов. Насколько это собственная позиция японских элит, а насколько трансляция вассалом со сломленной волей позиции своего хозяина — теперь уже не так и важно.Важно другое: безропотное следование Японии в фарватере американской стратегии развязало Москве руки и позволило той показать Токио новую, куда менее приятную сторону российской внешней политики, главным принципом которой стало "каждый сам отвечает и расплачивается за свои решения и действия".Самые неприятные для России санкции (типа запрета на импорт высоких технологий) Токио ввел давно, тогда же наша страна к ним адаптировалась и даже научилась извлекать из них выгоду. Ныне японские ограничения носят характер "комариных укусов". Вот только в ответ Москва вовсе не "кусается" — она последовательно стирает десятилетия работы японских политиков и дипломатов с соответствующей ликвидацией политического, идеологического и даже геополитического влияния Страны восходящего солнца.Своими действиями в последние годы Япония добилась потрясающего результата: для России территориального спора с ней больше просто не существует. Есть Курильские острова, российская принадлежность которых — как, собственно, и всей остальной территории страны — закреплена конституционно. Острова, социально-экономическим развитием которых страна активно занимается. Острова, несущие важную оборонную функцию для России. Это просто русская земля — и таковой она останется. И что по этому поводу думают в Японии, нашей стране просто неинтересно.Когда нынешний кризис в отношениях двух стран закончится — а рано или поздно это, разумеется, произойдет, — Японии предстоит осознать, что по курильскому вопросу она отброшена не в 2013-й, не в 1991-й и даже не в 1956-й (год, когда была подписана Московская декларация, которая допускала передачу Токио двух из четырех островов после утверждения мирного договора), а в 1945-й.

https://ria.ru/20250124/lavrov-1995367276.html

https://ria.ru/20250116/zakharova-1994042120.html

https://ria.ru/20250117/ds-1994136674.html

https://ria.ru/20250120/yaponiya-1994645107.html

россия

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ирина Алкснис https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg

Ирина Алкснис https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ирина Алкснис https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg

аналитика, россия, япония, сигэру исиба, сергей лавров, шос