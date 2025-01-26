https://ria.ru/20250126/vzryvy-1995511585.html

В Житомирской области прогремели взрывы

В Житомирской области прогремели взрывы - РИА Новости, 26.01.2025

В Житомирской области прогремели взрывы

Взрывы зафиксированы в Житомирской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T06:51:00+03:00

2025-01-26T06:51:00+03:00

2025-01-26T06:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

житомирская область

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Взрывы зафиксированы в Житомирской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. "Житомирская область - взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250126/spetsoperatsiya-1995509681.html

житомирская область

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житомирская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины