https://ria.ru/20250126/vzryvy-1995506440.html

В Сумах прогремели взрывы

В Сумах прогремели взрывы - РИА Новости, 26.01.2025

В Сумах прогремели взрывы

Взрывы произошли в городе Сумы, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T02:59:00+03:00

2025-01-26T02:59:00+03:00

2025-01-26T02:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

сумы

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Взрывы произошли в городе Сумы, сообщает украинский телеканал ТСН. Ранее в ночь на воскресенье телеканал уже сообщал о взрывах в районе города. "Сумы - взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250125/zelenskiy-1995466388.html

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россия, сумы, дмитрий песков, вооруженные силы украины