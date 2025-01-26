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В Одесской области прогремели взрывы - РИА Новости, 26.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
01:36 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/vzryvy-1995504686.html
В Одесской области прогремели взрывы
В Одесской области прогремели взрывы - РИА Новости, 26.01.2025
В Одесской области прогремели взрывы
Взрывы были слышны в городе Вилково Одесской области на фоне воздушной тревоги в регионе, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T01:36:00+03:00
2025-01-26T01:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
одесская область
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Взрывы были слышны в городе Вилково Одесской области на фоне воздушной тревоги в регионе, сообщает украинский телеканал ТСН. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Киевской, Одесской и еще восьми областях Украины. "Вилково (Одесская область) - снова взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250125/svo-1995468242.html
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одесская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Одесской области прогремели взрывы

В городе Вилково Одесской области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныСотрудник ГСЧС Украины во время тушения пожара в Одесской области
Сотрудник ГСЧС Украины во время тушения пожара в Одесской области - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Сотрудник ГСЧС Украины во время тушения пожара в Одесской области. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Взрывы были слышны в городе Вилково Одесской области на фоне воздушной тревоги в регионе, сообщает украинский телеканал ТСН.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Киевской, Одесской и еще восьми областях Украины.
"Вилково (Одесская область) - снова взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеОдесская областьРоссияУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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