https://ria.ru/20250126/vzryv-1995509374.html

В Харькове прогремел новый взрыв

В Харькове прогремел новый взрыв - РИА Новости, 26.01.2025

В Харькове прогремел новый взрыв

Взрыв был слышен в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T05:19:00+03:00

2025-01-26T05:19:00+03:00

2025-01-26T05:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьков

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Взрыв был слышен в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Ранее в ночь на воскресенье телеканал уже сообщал о взрыве в городе. "В Харькове был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250126/minoborony-1995509246.html

харьков

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харьков, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины