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В районе Сум прогремели взрывы - РИА Новости, 26.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:24 26.01.2025 (обновлено: 02:58 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/vzryv-1995505568.html
В районе Сум прогремели взрывы
В районе Сум прогремели взрывы - РИА Новости, 26.01.2025
В районе Сум прогремели взрывы
Взрывы были слышны в районе города Сумы, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T02:24:00+03:00
2025-01-26T02:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сумы
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Взрывы были слышны в районе города Сумы, сообщает украинский телеканал ТСН. "Сумы/район - взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250125/kherson-1995497148.html
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россия, сумы, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумы, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В районе Сум прогремели взрывы

В районе Сум на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные.
Украинские пожарные. - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные.. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Взрывы были слышны в районе города Сумы, сообщает украинский телеканал ТСН.
"Сумы/район - взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСумыДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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