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В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 26.01.2025
В Харькове прогремел взрыв
Взрыв был слышен в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T02:01:00+03:00
2025-01-26T02:01:00+03:00
2025-01-26T02:01:00+03:00
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Взрыв был слышен в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Харькове был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250125/pvo-1995467329.html
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харьков, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв