https://ria.ru/20250126/vzryv-1995503044.html

В Днепропетровске прогремел новый взрыв

В Днепропетровске прогремел новый взрыв - РИА Новости, 26.01.2025

В Днепропетровске прогремел новый взрыв

Взрыв вновь был слышен в Днепропетровске, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T01:04:00+03:00

2025-01-26T01:04:00+03:00

2025-01-26T01:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровск

россия

днепр (город)

дмитрий песков

страна.ua

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_8:14:1192:680_1920x0_80_0_0_443b4c52866d5eca74605d1c8a47818f.jpg

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Взрыв вновь был слышен в Днепропетровске, сообщило украинское издание "Страна.ua". Ранее телеканал "Общественное" уже сообщал о взрыве в городе. "В Днепре (до переименования Киевом город Днепропетровск – ред.) прозвучал еще один взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250125/kherson-1995497148.html

днепропетровск

россия

днепр (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

днепропетровск, россия, днепр (город), дмитрий песков, страна.ua, вооруженные силы украины