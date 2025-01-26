https://ria.ru/20250126/vzryv-1995503044.html
В Днепропетровске прогремел новый взрыв
В Днепропетровске прогремел новый взрыв - РИА Новости, 26.01.2025
В Днепропетровске прогремел новый взрыв
Взрыв вновь был слышен в Днепропетровске, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T01:04:00+03:00
2025-01-26T01:04:00+03:00
2025-01-26T01:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровск
россия
днепр (город)
дмитрий песков
страна.ua
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_8:14:1192:680_1920x0_80_0_0_443b4c52866d5eca74605d1c8a47818f.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Взрыв вновь был слышен в Днепропетровске, сообщило украинское издание "Страна.ua". Ранее телеканал "Общественное" уже сообщал о взрыве в городе. "В Днепре (до переименования Киевом город Днепропетровск – ред.) прозвучал еще один взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250125/kherson-1995497148.html
днепропетровск
россия
днепр (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_129:25:1101:754_1920x0_80_0_0_0db3f2fe4685bf1bc1ece7cbe68df984.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепропетровск, россия, днепр (город), дмитрий песков, страна.ua, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровск, Россия, Днепр (город), Дмитрий Песков, Страна.ua, Вооруженные силы Украины
В Днепропетровске прогремел новый взрыв
В Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прогремел новый взрыв