МИД Польши выразил разочарование результатами белорусских выборов
МИД Польши выразил разочарование результатами выборов президента Белоруссии
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на президентских выборах на избирательном участке в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на президентских выборах на избирательном участке в Минске. Архивное фото
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ВАРШАВА, 26 янв – РИА Новости. МИД Польши выразил разочарование результатами выборов президента Белоруссии, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
В воскресенье в Белоруссии прошли очередные выборы президента. Как сообщил в эфире телеканала "Первый информационный" председатель проводившего exit poll Белорусского комитета молодежных организаций Павел Алексо, опросы показывают, что действующий президент Александр Лукашенко набрал 87,6% голосов избирателей.
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"Министерство иностранных дел Республики Польша выражает разочарование в связи с проведенными сегодня в условиях нарушения основных демократических процедур президентскими выборами в Белоруссии", - говорится в заявлении.
МИД Польши утверждает, что "из-за действий властей в выборах не могли участвовать независимые кандидаты", а также что избирательная кампания якобы "сопровождалась репрессиями против политических оппонентов и запугиванием представителей белорусского гражданского общества".
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"Эти факторы не позволяют считать результат сегодняшних выборов достоверным и отражающим волю белорусского народа, который не раз в новейшей истории демонстрировал зрелость и понимание демократических процессов", - говорится в заявлении.
При этом польское внешнеполитическое ведомство "призывает власти Республики Беларусь начать процесс, результатом которого станет по-настоящему свободная и демократическая Белоруссия без политических заключенных, преследованиями которой будут гордиться все граждане".
Ранее в воскресенье МВД Белоруссии заявило, что грубых нарушений правопорядка на выборах президента страны не допущено, обстановка находится под контролем. Об отсутствии злостных правонарушений и каких-либо жалоб от граждан в день голосования заявил также председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко.