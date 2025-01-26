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МИД Польши выразил разочарование результатами белорусских выборов - РИА Новости, 26.01.2025
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22:34 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/vybory-1995598340.html
МИД Польши выразил разочарование результатами белорусских выборов
МИД Польши выразил разочарование результатами белорусских выборов - РИА Новости, 26.01.2025
МИД Польши выразил разочарование результатами белорусских выборов
МИД Польши выразил разочарование результатами выборов президента Белоруссии, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T22:34:00+03:00
2025-01-26T22:34:00+03:00
в мире
белоруссия
александр лукашенко
игорь карпенко
мид польши
выборы президента белоруссии — 2025
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ВАРШАВА, 26 янв – РИА Новости. МИД Польши выразил разочарование результатами выборов президента Белоруссии, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. В воскресенье в Белоруссии прошли очередные выборы президента. Как сообщил в эфире телеканала "Первый информационный" председатель проводившего exit poll Белорусского комитета молодежных организаций Павел Алексо, опросы показывают, что действующий президент Александр Лукашенко набрал 87,6% голосов избирателей. "Министерство иностранных дел Республики Польша выражает разочарование в связи с проведенными сегодня в условиях нарушения основных демократических процедур президентскими выборами в Белоруссии", - говорится в заявлении. МИД Польши утверждает, что "из-за действий властей в выборах не могли участвовать независимые кандидаты", а также что избирательная кампания якобы "сопровождалась репрессиями против политических оппонентов и запугиванием представителей белорусского гражданского общества". "Эти факторы не позволяют считать результат сегодняшних выборов достоверным и отражающим волю белорусского народа, который не раз в новейшей истории демонстрировал зрелость и понимание демократических процессов", - говорится в заявлении. При этом польское внешнеполитическое ведомство "призывает власти Республики Беларусь начать процесс, результатом которого станет по-настоящему свободная и демократическая Белоруссия без политических заключенных, преследованиями которой будут гордиться все граждане". Ранее в воскресенье МВД Белоруссии заявило, что грубых нарушений правопорядка на выборах президента страны не допущено, обстановка находится под контролем. Об отсутствии злостных правонарушений и каких-либо жалоб от граждан в день голосования заявил также председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко.
https://ria.ru/20250122/belorussiya-1994977626.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, игорь карпенко, мид польши, выборы президента белоруссии — 2025
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Игорь Карпенко, МИД Польши, Выборы президента Белоруссии — 2025
МИД Польши выразил разочарование результатами белорусских выборов

МИД Польши выразил разочарование результатами выборов президента Белоруссии

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на президентских выборах на избирательном участке в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на президентских выборах на избирательном участке в Минске - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на президентских выборах на избирательном участке в Минске. Архивное фото
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ВАРШАВА, 26 янв – РИА Новости. МИД Польши выразил разочарование результатами выборов президента Белоруссии, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
В воскресенье в Белоруссии прошли очередные выборы президента. Как сообщил в эфире телеканала "Первый информационный" председатель проводившего exit poll Белорусского комитета молодежных организаций Павел Алексо, опросы показывают, что действующий президент Александр Лукашенко набрал 87,6% голосов избирателей.
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«
"Министерство иностранных дел Республики Польша выражает разочарование в связи с проведенными сегодня в условиях нарушения основных демократических процедур президентскими выборами в Белоруссии", - говорится в заявлении.
МИД Польши утверждает, что "из-за действий властей в выборах не могли участвовать независимые кандидаты", а также что избирательная кампания якобы "сопровождалась репрессиями против политических оппонентов и запугиванием представителей белорусского гражданского общества".
«
"Эти факторы не позволяют считать результат сегодняшних выборов достоверным и отражающим волю белорусского народа, который не раз в новейшей истории демонстрировал зрелость и понимание демократических процессов", - говорится в заявлении.
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При этом польское внешнеполитическое ведомство "призывает власти Республики Беларусь начать процесс, результатом которого станет по-настоящему свободная и демократическая Белоруссия без политических заключенных, преследованиями которой будут гордиться все граждане".
Ранее в воскресенье МВД Белоруссии заявило, что грубых нарушений правопорядка на выборах президента страны не допущено, обстановка находится под контролем. Об отсутствии злостных правонарушений и каких-либо жалоб от граждан в день голосования заявил также председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко.
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