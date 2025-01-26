https://ria.ru/20250126/vybory-1995578958.html

Глава ЦИК Белоруссии прокомментировал слова Науседы о выборах

Глава ЦИК Белоруссии прокомментировал слова Науседы о выборах - РИА Новости, 26.01.2025

Глава ЦИК Белоруссии прокомментировал слова Науседы о выборах

Литовский президент Гитанас Науседа может заявлять, что хочет, он не имеет отношения к Белоруссии, заявил РИА Новости председатель белорусского ЦИК Игорь... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T18:37:00+03:00

2025-01-26T18:37:00+03:00

2025-01-26T18:37:00+03:00

в мире

белоруссия

гитанас науседа

игорь карпенко

выборы президента белоруссии — 2025

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МИНСК, 26 янв - РИА Новости. Литовский президент Гитанас Науседа может заявлять, что хочет, он не имеет отношения к Белоруссии, заявил РИА Новости председатель белорусского ЦИК Игорь Карпенко. Ранее Науседа в своих социальных сетях заявил, что проходящие в Белоруссии президентские выборы "нельзя назвать выборами". "А какое он отношение имеет к Беларуси? Он что, президент Беларуси? Или он что, президент Всемирной Ассоциации Объединения Стран или еще что-то? Ну, заявил и заявил, пусть заявляет и весь вопрос", - сказал Карпенко.

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в мире, белоруссия, гитанас науседа, игорь карпенко, выборы президента белоруссии — 2025