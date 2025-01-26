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Глава ЦИК Белоруссии прокомментировал слова Науседы о выборах - РИА Новости, 26.01.2025
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18:37 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/vybory-1995578958.html
Глава ЦИК Белоруссии прокомментировал слова Науседы о выборах
Глава ЦИК Белоруссии прокомментировал слова Науседы о выборах - РИА Новости, 26.01.2025
Глава ЦИК Белоруссии прокомментировал слова Науседы о выборах
Литовский президент Гитанас Науседа может заявлять, что хочет, он не имеет отношения к Белоруссии, заявил РИА Новости председатель белорусского ЦИК Игорь... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T18:37:00+03:00
2025-01-26T18:37:00+03:00
в мире
белоруссия
гитанас науседа
игорь карпенко
выборы президента белоруссии — 2025
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МИНСК, 26 янв - РИА Новости. Литовский президент Гитанас Науседа может заявлять, что хочет, он не имеет отношения к Белоруссии, заявил РИА Новости председатель белорусского ЦИК Игорь Карпенко. Ранее Науседа в своих социальных сетях заявил, что проходящие в Белоруссии президентские выборы "нельзя назвать выборами". "А какое он отношение имеет к Беларуси? Он что, президент Беларуси? Или он что, президент Всемирной Ассоциации Объединения Стран или еще что-то? Ну, заявил и заявил, пусть заявляет и весь вопрос", - сказал Карпенко.
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в мире, белоруссия, гитанас науседа, игорь карпенко, выборы президента белоруссии — 2025
В мире, Белоруссия, Гитанас Науседа, Игорь Карпенко, Выборы президента Белоруссии — 2025
Глава ЦИК Белоруссии прокомментировал слова Науседы о выборах

Карпенко: Науседа не имеет отношения к республике, пусть говорит, что хочет

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГолосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Голосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Голосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 26 янв - РИА Новости. Литовский президент Гитанас Науседа может заявлять, что хочет, он не имеет отношения к Белоруссии, заявил РИА Новости председатель белорусского ЦИК Игорь Карпенко.
Ранее Науседа в своих социальных сетях заявил, что проходящие в Белоруссии президентские выборы "нельзя назвать выборами".
«
"А какое он отношение имеет к Беларуси? Он что, президент Беларуси? Или он что, президент Всемирной Ассоциации Объединения Стран или еще что-то? Ну, заявил и заявил, пусть заявляет и весь вопрос", - сказал Карпенко.
Голосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
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В миреБелоруссияГитанас НауседаИгорь КарпенкоВыборы президента Белоруссии — 2025
 
 
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