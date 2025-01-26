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В ЦИК прокомментировали заявления о непризнании итогов выборов в Белоруссии - РИА Новости, 26.01.2025
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17:59 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/vybory-1995576199.html
В ЦИК прокомментировали заявления о непризнании итогов выборов в Белоруссии
В ЦИК прокомментировали заявления о непризнании итогов выборов в Белоруссии - РИА Новости, 26.01.2025
В ЦИК прокомментировали заявления о непризнании итогов выборов в Белоруссии
Невозможно всерьез реагировать на заявления о непризнании итогов выборов президента Белоруссии, которые слышатся от Запада ещё до окончания голосования и... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T17:59:00+03:00
2025-01-26T17:59:00+03:00
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цик рф
выборы президента белоруссии — 2025
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МИНСК, 26 янв - РИА Новости. Невозможно всерьез реагировать на заявления о непризнании итогов выборов президента Белоруссии, которые слышатся от Запада ещё до окончания голосования и подведения итогов, заявил РИА Новости член ЦИК России Павел Андреев. Андреев, принимающий участие в международном наблюдении за выборами президента Белоруссии в составе делегации от ЦИК России, отметил, что эти выборы важны не только для белорусского народа, но и для соседей и наблюдателей из других стран мира. "Особую значимость ход голосования в Белоруссии имеет на фоне того, как недавно проводились выборы в Молдавии, что произошло с отменой первого тура в Румынии. Сравнение безусловно не в пользу этих, поддержанных западными политиками процедур. Поэтому невозможно всерьез реагировать и на те заявления и оценки, которые слышатся еще до окончания голосования и подведения итогов выборов в Белоруссии из некоторых западных столиц", - сказал он, комментируя заявления Запада о непризнании итогов выборов президента в Белоруссии. Выборы президента Белоруссии проходят в воскресенье 26 января, с 21 января проходил этап досрочного голосования.
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в мире, белоруссия, молдавия, румыния, цик рф, выборы президента белоруссии — 2025
В мире, Белоруссия, Молдавия, Румыния, ЦИК РФ, Выборы президента Белоруссии — 2025
В ЦИК прокомментировали заявления о непризнании итогов выборов в Белоруссии

Член ЦИК Андреев ответил на заявления о непризнании итогов выборов в Белоруссии

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГолосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Голосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Голосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 26 янв - РИА Новости. Невозможно всерьез реагировать на заявления о непризнании итогов выборов президента Белоруссии, которые слышатся от Запада ещё до окончания голосования и подведения итогов, заявил РИА Новости член ЦИК России Павел Андреев.
Андреев, принимающий участие в международном наблюдении за выборами президента Белоруссии в составе делегации от ЦИК России, отметил, что эти выборы важны не только для белорусского народа, но и для соседей и наблюдателей из других стран мира.
«
"Особую значимость ход голосования в Белоруссии имеет на фоне того, как недавно проводились выборы в Молдавии, что произошло с отменой первого тура в Румынии. Сравнение безусловно не в пользу этих, поддержанных западными политиками процедур. Поэтому невозможно всерьез реагировать и на те заявления и оценки, которые слышатся еще до окончания голосования и подведения итогов выборов в Белоруссии из некоторых западных столиц", - сказал он, комментируя заявления Запада о непризнании итогов выборов президента в Белоруссии.
Выборы президента Белоруссии проходят в воскресенье 26 января, с 21 января проходил этап досрочного голосования.
Голосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
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