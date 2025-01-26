https://ria.ru/20250126/vybory-1995576199.html

В ЦИК прокомментировали заявления о непризнании итогов выборов в Белоруссии

В ЦИК прокомментировали заявления о непризнании итогов выборов в Белоруссии - РИА Новости, 26.01.2025

В ЦИК прокомментировали заявления о непризнании итогов выборов в Белоруссии

Невозможно всерьез реагировать на заявления о непризнании итогов выборов президента Белоруссии, которые слышатся от Запада ещё до окончания голосования и... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T17:59:00+03:00

2025-01-26T17:59:00+03:00

2025-01-26T17:59:00+03:00

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выборы президента белоруссии — 2025

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МИНСК, 26 янв - РИА Новости. Невозможно всерьез реагировать на заявления о непризнании итогов выборов президента Белоруссии, которые слышатся от Запада ещё до окончания голосования и подведения итогов, заявил РИА Новости член ЦИК России Павел Андреев. Андреев, принимающий участие в международном наблюдении за выборами президента Белоруссии в составе делегации от ЦИК России, отметил, что эти выборы важны не только для белорусского народа, но и для соседей и наблюдателей из других стран мира. "Особую значимость ход голосования в Белоруссии имеет на фоне того, как недавно проводились выборы в Молдавии, что произошло с отменой первого тура в Румынии. Сравнение безусловно не в пользу этих, поддержанных западными политиками процедур. Поэтому невозможно всерьез реагировать и на те заявления и оценки, которые слышатся еще до окончания голосования и подведения итогов выборов в Белоруссии из некоторых западных столиц", - сказал он, комментируя заявления Запада о непризнании итогов выборов президента в Белоруссии. Выборы президента Белоруссии проходят в воскресенье 26 января, с 21 января проходил этап досрочного голосования.

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в мире, белоруссия, молдавия, румыния, цик рф, выборы президента белоруссии — 2025