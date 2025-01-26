Рейтинг@Mail.ru
Делегация ЦИК России не нашла серьезных нарушений на выборах в Белоруссии - РИА Новости, 26.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:52 26.01.2025 (обновлено: 18:13 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/vybory-1995575867.html
Делегация ЦИК России не нашла серьезных нарушений на выборах в Белоруссии
Делегация ЦИК России не нашла серьезных нарушений на выборах в Белоруссии - РИА Новости, 26.01.2025
Делегация ЦИК России не нашла серьезных нарушений на выборах в Белоруссии
Наблюдатели на выборах президента Белоруссии от Центральной избирательной комиссии РФ за три дня работы не зафиксировали на избирательных участках нарушений или РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T17:52:00+03:00
2025-01-26T18:13:00+03:00
политика
белоруссия
россия
выборы президента белоруссии — 2025
элла памфилова
минск
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1a/1995571297_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_288ebd8032b1574614bfadc8584a3677.jpg
МИНСК, 26 янв - РИА Новости. Наблюдатели на выборах президента Белоруссии от Центральной избирательной комиссии РФ за три дня работы не зафиксировали на избирательных участках нарушений или инцидентов, которые могли бы повлиять на исход голосования, сообщил РИА Новости член ЦИК России Павел Андреев.Делегация ЦИК России во главе с председателем комиссии Эллой Памфиловой в четверг прибыла в Минск для участия в наблюдении за выборами президента Белоруссии. В пятницу и субботу, дни досрочного голосования, а также в воскресенье члены российского Центризбиркома посещали избирательные участки. Выборы проходят в воскресенье 26 января, с 21 января проходил этап досрочного голосования."Каких-либо нарушений или инцидентов, которые могли бы повлиять на исход волеизъявления, на участках, посещенных наблюдателями ЦИК России, не отфиксировано", - сказал Андреев, участвующий в международном наблюдении за выборами.Он отметил позитивную и праздничную атмосферу на избирательных участках, а также высокий уровень организации работы избиркомов."И представители избиркомов, и наблюдатели отмечали высокую мотивацию и ответственность избирателей, которые использовали возможности, предоставленные для голосования, как на участках, так и в ходе выездов к избирателям, заявки на которые можно подавать до 18.00 в день голосования. Необходимо здесь отметить и блестящую работу ЦИК Белоруссии по информированию", - отметил собеседник агентства.По словам Андреева, результатом такого информирования стала высокая явка избирателей, о которой сообщают представители Центризбиркома Белоруссии. Явка на 16.00 на выборах президента Белоруссии составила 75,49%.
https://ria.ru/20250126/vybory-1995576199.html
https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995555999.html
белоруссия
россия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1a/1995571297_194:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_d2d0252a1acb0afd17cd0637f6eeafa4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, белоруссия, россия, выборы президента белоруссии — 2025, элла памфилова, минск, в мире
Политика, Белоруссия, Россия, Выборы президента Белоруссии — 2025, Элла Памфилова, Минск, В мире
Делегация ЦИК России не нашла серьезных нарушений на выборах в Белоруссии

Член ЦИК Андреев: делегация РФ не нашла нарушений на выборах в Белоруссии

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкГолосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Голосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Голосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 26 янв - РИА Новости. Наблюдатели на выборах президента Белоруссии от Центральной избирательной комиссии РФ за три дня работы не зафиксировали на избирательных участках нарушений или инцидентов, которые могли бы повлиять на исход голосования, сообщил РИА Новости член ЦИК России Павел Андреев.
Делегация ЦИК России во главе с председателем комиссии Эллой Памфиловой в четверг прибыла в Минск для участия в наблюдении за выборами президента Белоруссии. В пятницу и субботу, дни досрочного голосования, а также в воскресенье члены российского Центризбиркома посещали избирательные участки. Выборы проходят в воскресенье 26 января, с 21 января проходил этап досрочного голосования.
Голосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
В ЦИК прокомментировали заявления о непризнании итогов выборов в Белоруссии
Вчера, 17:59
«
"Каких-либо нарушений или инцидентов, которые могли бы повлиять на исход волеизъявления, на участках, посещенных наблюдателями ЦИК России, не отфиксировано", - сказал Андреев, участвующий в международном наблюдении за выборами.
Он отметил позитивную и праздничную атмосферу на избирательных участках, а также высокий уровень организации работы избиркомов.
"И представители избиркомов, и наблюдатели отмечали высокую мотивацию и ответственность избирателей, которые использовали возможности, предоставленные для голосования, как на участках, так и в ходе выездов к избирателям, заявки на которые можно подавать до 18.00 в день голосования. Необходимо здесь отметить и блестящую работу ЦИК Белоруссии по информированию", - отметил собеседник агентства.
По словам Андреева, результатом такого информирования стала высокая явка избирателей, о которой сообщают представители Центризбиркома Белоруссии. Явка на 16.00 на выборах президента Белоруссии составила 75,49%.
Голосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Венгерский наблюдатель сравнил выборы в Белоруссии и Европе
Вчера, 15:17
 
ПолитикаБелоруссияРоссияВыборы президента Белоруссии — 2025Элла ПамфиловаМинскВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала