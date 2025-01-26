https://ria.ru/20250126/vybory-1995575867.html

Делегация ЦИК России не нашла серьезных нарушений на выборах в Белоруссии

Делегация ЦИК России не нашла серьезных нарушений на выборах в Белоруссии - РИА Новости, 26.01.2025

Делегация ЦИК России не нашла серьезных нарушений на выборах в Белоруссии

Наблюдатели на выборах президента Белоруссии от Центральной избирательной комиссии РФ за три дня работы не зафиксировали на избирательных участках нарушений или РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T17:52:00+03:00

2025-01-26T17:52:00+03:00

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МИНСК, 26 янв - РИА Новости. Наблюдатели на выборах президента Белоруссии от Центральной избирательной комиссии РФ за три дня работы не зафиксировали на избирательных участках нарушений или инцидентов, которые могли бы повлиять на исход голосования, сообщил РИА Новости член ЦИК России Павел Андреев.Делегация ЦИК России во главе с председателем комиссии Эллой Памфиловой в четверг прибыла в Минск для участия в наблюдении за выборами президента Белоруссии. В пятницу и субботу, дни досрочного голосования, а также в воскресенье члены российского Центризбиркома посещали избирательные участки. Выборы проходят в воскресенье 26 января, с 21 января проходил этап досрочного голосования."Каких-либо нарушений или инцидентов, которые могли бы повлиять на исход волеизъявления, на участках, посещенных наблюдателями ЦИК России, не отфиксировано", - сказал Андреев, участвующий в международном наблюдении за выборами.Он отметил позитивную и праздничную атмосферу на избирательных участках, а также высокий уровень организации работы избиркомов."И представители избиркомов, и наблюдатели отмечали высокую мотивацию и ответственность избирателей, которые использовали возможности, предоставленные для голосования, как на участках, так и в ходе выездов к избирателям, заявки на которые можно подавать до 18.00 в день голосования. Необходимо здесь отметить и блестящую работу ЦИК Белоруссии по информированию", - отметил собеседник агентства.По словам Андреева, результатом такого информирования стала высокая явка избирателей, о которой сообщают представители Центризбиркома Белоруссии. Явка на 16.00 на выборах президента Белоруссии составила 75,49%.

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