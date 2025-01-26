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В Белоруссии демократии больше, чем в странах ЕС, заявил польский экс-судья - РИА Новости, 26.01.2025
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16:00 26.01.2025 (обновлено: 16:28 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/vybory-1995563210.html
В Белоруссии демократии больше, чем в странах ЕС, заявил польский экс-судья
В Белоруссии демократии больше, чем в странах ЕС, заявил польский экс-судья - РИА Новости, 26.01.2025
В Белоруссии демократии больше, чем в странах ЕС, заявил польский экс-судья
Выборы президента Белоруссии проходят в соответствии с местными законами, на них больше законности и демократии, чем на выборах в некоторых странах Евросоюза,... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T16:00:00+03:00
2025-01-26T16:28:00+03:00
в мире
белоруссия
варшава
томаш шмидт (судья)
европарламент
евросоюз
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МИНСК, 26 янв - РИА Новости. Выборы президента Белоруссии проходят в соответствии с местными законами, на них больше законности и демократии, чем на выборах в некоторых странах Евросоюза, заявил бывший польский судья Томаш Шмидт. Шмидт зарегистрирован на выборах в Белоруссии как иностранный наблюдатель. "Оценка такая, что всё, что тут происходит, по законам белорусским правильно. В том числе, если это сравнить с законами Евросоюза - тут больше демократия, чем в некоторых странах Евросоюза", - заявил Шмидт журналистам. При этом он возмутился, что западные СМИ изображают выборы в Белоруссии исключительно в черных красках, а Европарламент вынес свою резолюцию по выборам президента Белоруссии еще до того, как они состоялись. "Я бы им сказал, приезжайте, посмотрите самостоятельно, как это происходит. Выборы еще не состоялись, а Евросоюз уже вынес свою оценку, что выборы неправильные - это просто смешно", - отметил он. Депутаты Европейского парламента в среду большинством голосов приняли резолюцию по Белоруссии, в которой призвали страны Евросоюза не признавать итоги белорусских президентских выборов, а также продолжать расширять санкции против этой страны. В январе стало известно, что окружной суд Варшавы выдал европейский ордер на арест выехавшего в Белоруссию бывшего польского судьи Шмидта, который с 9 сентября 2024 года находится в общепольском розыске.
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в мире, белоруссия, варшава, томаш шмидт (судья), европарламент, евросоюз, польша
В мире, Белоруссия, Варшава, Томаш Шмидт (судья), Европарламент, Евросоюз, Польша
В Белоруссии демократии больше, чем в странах ЕС, заявил польский экс-судья

Экс-судья Шмидт: выборы в Белоруссии проходят в соответствии с местными законами

© SputnikСудья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт
Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
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МИНСК, 26 янв - РИА Новости. Выборы президента Белоруссии проходят в соответствии с местными законами, на них больше законности и демократии, чем на выборах в некоторых странах Евросоюза, заявил бывший польский судья Томаш Шмидт.
Шмидт зарегистрирован на выборах в Белоруссии как иностранный наблюдатель.
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«
"Оценка такая, что всё, что тут происходит, по законам белорусским правильно. В том числе, если это сравнить с законами Евросоюза - тут больше демократия, чем в некоторых странах Евросоюза", - заявил Шмидт журналистам.
При этом он возмутился, что западные СМИ изображают выборы в Белоруссии исключительно в черных красках, а Европарламент вынес свою резолюцию по выборам президента Белоруссии еще до того, как они состоялись.
«
"Я бы им сказал, приезжайте, посмотрите самостоятельно, как это происходит. Выборы еще не состоялись, а Евросоюз уже вынес свою оценку, что выборы неправильные - это просто смешно", - отметил он.
Депутаты Европейского парламента в среду большинством голосов приняли резолюцию по Белоруссии, в которой призвали страны Евросоюза не признавать итоги белорусских президентских выборов, а также продолжать расширять санкции против этой страны.
В январе стало известно, что окружной суд Варшавы выдал европейский ордер на арест выехавшего в Белоруссию бывшего польского судьи Шмидта, который с 9 сентября 2024 года находится в общепольском розыске.
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В миреБелоруссияВаршаваТомаш Шмидт (судья)ЕвропарламентЕвросоюзПольша
 
 
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