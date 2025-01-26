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Генсек СНГ рассказал о "предвзятых западниках" на выборах - РИА Новости, 26.01.2025
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13:24 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/vybory-1995543982.html
Генсек СНГ рассказал о "предвзятых западниках" на выборах
Генсек СНГ рассказал о "предвзятых западниках" на выборах - РИА Новости, 26.01.2025
Генсек СНГ рассказал о "предвзятых западниках" на выборах
Западные наблюдатели приезжают на выборы в страны СНГ с установкой на поиск недостатков и с готовыми итоговыми заявлениями, где уже прописан негатив, заявил... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T13:24:00+03:00
2025-01-26T13:24:00+03:00
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МИНСК, 26 янв - РИА Новости. Западные наблюдатели приезжают на выборы в страны СНГ с установкой на поиск недостатков и с готовыми итоговыми заявлениями, где уже прописан негатив, заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. "Наша интернациональная миссия приехала с самыми добрыми чувствами. Перед нами стоит задача осуществить объективную миссию, нет задачи искать тут какие-то недостатки, потом ими размахивать", - сказал Лебедев журналистам. Если наблюдатели от СНГ находят какие-то нарушения или недочеты, они сообщают о них комиссиям, и те устраняют пробелы. В этом состоит отличие объективных наблюдателей от предвзятых западников, считает он. "У них (у представителей объективных миссий, в том числе от ШОС, ПА ОДКБ и других - ред.) нет этой предвзятости, которая присутствует в наблюдении западников - миссии БДИПЧ ОБСЕ, Парламентская ассамблея Совета Европы приезжают", - отметил Лебедев. По его словам, западные миссии приезжают с уже подготовленными черновиками критических заявлений. "Приезжают с готовым заявлением с негативными оценками. Что это такое? Разве это объективный подход?" - задался вопросом Лебедев. При этом в личном общении многие западные наблюдатели в день выборов признают, что нарушений нет, однако воздерживаются от публичных заявлений. На следующий же день, когда такая миссия публикует заявление, в ней вдруг оказывается, что "их выводы, заключение совершенно противоположные", посетовал генсек СНГ. "Что касается этих критиканов - пусть они действуют, как они хотят, а мы будем делать все в интересах наших стран", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240922/vybory-1974137954.html
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в мире, сергей лебедев, снг, шос, одкб
В мире, Сергей Лебедев, СНГ, ШОС, ОДКБ
Генсек СНГ рассказал о "предвзятых западниках" на выборах

Лебедев: западные наблюдатели приезжают на выборы в СНГ с установкой на негатив

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСергей Лебедев
Сергей Лебедев - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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МИНСК, 26 янв - РИА Новости. Западные наблюдатели приезжают на выборы в страны СНГ с установкой на поиск недостатков и с готовыми итоговыми заявлениями, где уже прописан негатив, заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
"Наша интернациональная миссия приехала с самыми добрыми чувствами. Перед нами стоит задача осуществить объективную миссию, нет задачи искать тут какие-то недостатки, потом ими размахивать", - сказал Лебедев журналистам.
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Если наблюдатели от СНГ находят какие-то нарушения или недочеты, они сообщают о них комиссиям, и те устраняют пробелы. В этом состоит отличие объективных наблюдателей от предвзятых западников, считает он.
"У них (у представителей объективных миссий, в том числе от ШОС, ПА ОДКБ и других - ред.) нет этой предвзятости, которая присутствует в наблюдении западников - миссии БДИПЧ ОБСЕ, Парламентская ассамблея Совета Европы приезжают", - отметил Лебедев.
По его словам, западные миссии приезжают с уже подготовленными черновиками критических заявлений.
"Приезжают с готовым заявлением с негативными оценками. Что это такое? Разве это объективный подход?" - задался вопросом Лебедев.
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При этом в личном общении многие западные наблюдатели в день выборов признают, что нарушений нет, однако воздерживаются от публичных заявлений. На следующий же день, когда такая миссия публикует заявление, в ней вдруг оказывается, что "их выводы, заключение совершенно противоположные", посетовал генсек СНГ.
"Что касается этих критиканов - пусть они действуют, как они хотят, а мы будем делать все в интересах наших стран", - подчеркнул он.
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