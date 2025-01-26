Рейтинг@Mail.ru
На выборах в Белоруссии не зафиксировали грубых нарушений, заявил Кошелев - РИА Новости, 26.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:11 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/vybory-1995536424.html
На выборах в Белоруссии не зафиксировали грубых нарушений, заявил Кошелев
На выборах в Белоруссии не зафиксировали грубых нарушений, заявил Кошелев - РИА Новости, 26.01.2025
На выборах в Белоруссии не зафиксировали грубых нарушений, заявил Кошелев
На президентских выборах в Белоруссии не зафиксировано никаких грубых нарушений, рассказал РИА Новости по телефону из Минска член группы международных... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T12:11:00+03:00
2025-01-26T12:11:00+03:00
в мире
белоруссия
минск
владимир кошелев
олег гайдукевич
александр лукашенко
снг
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817315024_0:197:2939:1850_1920x0_80_0_0_90652d1a28037c6dacf532d82d7f6b36.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. На президентских выборах в Белоруссии не зафиксировано никаких грубых нарушений, рассказал РИА Новости по телефону из Минска член группы международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ, депутат Госдумы Владимир Кошелев. "Там, где мы побывали, никаких грубых нарушений не зафиксировано. О спокойном ходе голосования сообщают и другие наши коллеги по миссии", - сказал Кошелев. Парламентарий добавил, что выборы в Белоруссии проходят в штатном режиме, в полном соответствии со всеми нормами и законами. По его словам, избирателям обеспечены все условия для того, чтобы свободно выразить свою волю, проголосовать за тех кандидатов, кого сами сочтут достойными победы. "В составе миссии международных наблюдателей посетили три избирательных участка (117, 118 и 119) – в гимназии № 4 города Минска. Это одно из пяти образовательных учреждений в столице, где обучение всем предметами проходит исключительно на белорусском языке. Её выпускником является, к слову, один из кандидатов в президенты страны Олег Сергеевич Гайдукевич, председатель либерально-демократической партии Республики Беларусь. Миссия международных наблюдателей продолжает работу", - отметил Кошелев. В 8.00 утра по местному времени (совпадает с московским) в Белоруссии открылись все 5325 участков для голосования, в том числе 207 участков - в больницах, санаториях. Голосование продлится до 20.00. С 21 по 25 января включительно в Белоруссии проходило досрочное голосование на выборах президента, явка избирателей в ходе досрочного голосования составила 41,81%, что практически соответствует явке на досрочном голосовании на прошлых президентских выборах в 2020 году (41,7%). В целом на прошлых президентских выборах в голосовании приняли участие 84,3% от общего числа избирателей. В 2025 году в стране в списки избирателей включены более 6,9 миллиона человек. Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.
https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995527075.html
https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995528216.html
https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995529502.html
белоруссия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817315024_104:0:2833:2047_1920x0_80_0_0_51a6292be3ed846485f5e69a64100c31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, минск, владимир кошелев, олег гайдукевич, александр лукашенко, снг, госдума рф, выборы президента белоруссии — 2025
В мире, Белоруссия, Минск, Владимир Кошелев, Олег Гайдукевич, Александр Лукашенко, СНГ, Госдума РФ, Выборы президента Белоруссии — 2025
На выборах в Белоруссии не зафиксировали грубых нарушений, заявил Кошелев

Кошелев: на президентских выборах в Белоруссии не зафиксировали грубых нарушений

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкВладимир Кошелев
Владимир Кошелев - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Владимир Кошелев . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. На президентских выборах в Белоруссии не зафиксировано никаких грубых нарушений, рассказал РИА Новости по телефону из Минска член группы международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ, депутат Госдумы Владимир Кошелев.
"Там, где мы побывали, никаких грубых нарушений не зафиксировано. О спокойном ходе голосования сообщают и другие наши коллеги по миссии", - сказал Кошелев.
Голосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке № 40 в Минске - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Явка на президентских выборах в Белоруссии превысила 47 процентов
11:06
Парламентарий добавил, что выборы в Белоруссии проходят в штатном режиме, в полном соответствии со всеми нормами и законами. По его словам, избирателям обеспечены все условия для того, чтобы свободно выразить свою волю, проголосовать за тех кандидатов, кого сами сочтут достойными победы.
"В составе миссии международных наблюдателей посетили три избирательных участка (117, 118 и 119) – в гимназии № 4 города Минска. Это одно из пяти образовательных учреждений в столице, где обучение всем предметами проходит исключительно на белорусском языке. Её выпускником является, к слову, один из кандидатов в президенты страны Олег Сергеевич Гайдукевич, председатель либерально-демократической партии Республики Беларусь. Миссия международных наблюдателей продолжает работу", - отметил Кошелев.
За всех! – Лукашенко о том, за кого проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии
11:17
В 8.00 утра по местному времени (совпадает с московским) в Белоруссии открылись все 5325 участков для голосования, в том числе 207 участков - в больницах, санаториях. Голосование продлится до 20.00.
С 21 по 25 января включительно в Белоруссии проходило досрочное голосование на выборах президента, явка избирателей в ходе досрочного голосования составила 41,81%, что практически соответствует явке на досрочном голосовании на прошлых президентских выборах в 2020 году (41,7%). В целом на прошлых президентских выборах в голосовании приняли участие 84,3% от общего числа избирателей. В 2025 году в стране в списки избирателей включены более 6,9 миллиона человек.
Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на президентских выборах на избирательном участке в Минске - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Лукашенко прокомментировал резолюцию ЕП о непризнании выборов в Белоруссии
11:21
 
В миреБелоруссияМинскВладимир КошелевОлег ГайдукевичАлександр ЛукашенкоСНГГосдума РФВыборы президента Белоруссии — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала