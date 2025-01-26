https://ria.ru/20250126/vybory-1995536424.html

На выборах в Белоруссии не зафиксировали грубых нарушений, заявил Кошелев

На выборах в Белоруссии не зафиксировали грубых нарушений, заявил Кошелев - РИА Новости, 26.01.2025

На выборах в Белоруссии не зафиксировали грубых нарушений, заявил Кошелев

На президентских выборах в Белоруссии не зафиксировано никаких грубых нарушений, рассказал РИА Новости по телефону из Минска член группы международных... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T12:11:00+03:00

2025-01-26T12:11:00+03:00

2025-01-26T12:11:00+03:00

в мире

белоруссия

минск

владимир кошелев

олег гайдукевич

александр лукашенко

снг

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817315024_0:197:2939:1850_1920x0_80_0_0_90652d1a28037c6dacf532d82d7f6b36.jpg

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. На президентских выборах в Белоруссии не зафиксировано никаких грубых нарушений, рассказал РИА Новости по телефону из Минска член группы международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ, депутат Госдумы Владимир Кошелев. "Там, где мы побывали, никаких грубых нарушений не зафиксировано. О спокойном ходе голосования сообщают и другие наши коллеги по миссии", - сказал Кошелев. Парламентарий добавил, что выборы в Белоруссии проходят в штатном режиме, в полном соответствии со всеми нормами и законами. По его словам, избирателям обеспечены все условия для того, чтобы свободно выразить свою волю, проголосовать за тех кандидатов, кого сами сочтут достойными победы. "В составе миссии международных наблюдателей посетили три избирательных участка (117, 118 и 119) – в гимназии № 4 города Минска. Это одно из пяти образовательных учреждений в столице, где обучение всем предметами проходит исключительно на белорусском языке. Её выпускником является, к слову, один из кандидатов в президенты страны Олег Сергеевич Гайдукевич, председатель либерально-демократической партии Республики Беларусь. Миссия международных наблюдателей продолжает работу", - отметил Кошелев. В 8.00 утра по местному времени (совпадает с московским) в Белоруссии открылись все 5325 участков для голосования, в том числе 207 участков - в больницах, санаториях. Голосование продлится до 20.00. С 21 по 25 января включительно в Белоруссии проходило досрочное голосование на выборах президента, явка избирателей в ходе досрочного голосования составила 41,81%, что практически соответствует явке на досрочном голосовании на прошлых президентских выборах в 2020 году (41,7%). В целом на прошлых президентских выборах в голосовании приняли участие 84,3% от общего числа избирателей. В 2025 году в стране в списки избирателей включены более 6,9 миллиона человек. Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.

https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995527075.html

https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995528216.html

https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995529502.html

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, минск, владимир кошелев, олег гайдукевич, александр лукашенко, снг, госдума рф, выборы президента белоруссии — 2025