https://ria.ru/20250126/vybory-1995514608.html

Генсек ШОС рассказал о ходе голосования в Белоруссии

Генсек ШОС рассказал о ходе голосования в Белоруссии - РИА Новости, 26.01.2025

Генсек ШОС рассказал о ходе голосования в Белоруссии

Миссия наблюдателей ШОС по итогам пяти дней предварительного голосования не видит нарушений на голосовании в Белоруссии, заявил РИА Новости генсек ШОС Нурлан... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T08:35:00+03:00

2025-01-26T08:35:00+03:00

2025-01-26T08:35:00+03:00

нурлан ермекбаев

в мире

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МИНСК, 26 янв - РИА Новости. Миссия наблюдателей ШОС по итогам пяти дней предварительного голосования не видит нарушений на голосовании в Белоруссии, заявил РИА Новости генсек ШОС Нурлан Ермекбаев. "Члены нашей нашей миссии начали работу еще в период предварительного голосования. Пока мы не можем сделать какое-то официальное заявление, будем его формировать по завершении процесса голосования. Но пока на данный момент каких-то нарушений мы не видим", - заявил Ермекбаев РИА Новости. Он отметил, что в состав миссии входит 17 наблюдателей из семи стран, которые видят своей главной целью соответствие хода голосования законодательству самой страны и ее международным обязательствам.

https://ria.ru/20250126/vybory-1993898131.html

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нурлан ермекбаев, в мире