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Генсек ШОС рассказал о ходе голосования в Белоруссии - РИА Новости, 26.01.2025
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08:35 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/vybory-1995514608.html
Генсек ШОС рассказал о ходе голосования в Белоруссии
Генсек ШОС рассказал о ходе голосования в Белоруссии - РИА Новости, 26.01.2025
Генсек ШОС рассказал о ходе голосования в Белоруссии
Миссия наблюдателей ШОС по итогам пяти дней предварительного голосования не видит нарушений на голосовании в Белоруссии, заявил РИА Новости генсек ШОС Нурлан... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T08:35:00+03:00
2025-01-26T08:35:00+03:00
нурлан ермекбаев
в мире
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МИНСК, 26 янв - РИА Новости. Миссия наблюдателей ШОС по итогам пяти дней предварительного голосования не видит нарушений на голосовании в Белоруссии, заявил РИА Новости генсек ШОС Нурлан Ермекбаев. "Члены нашей нашей миссии начали работу еще в период предварительного голосования. Пока мы не можем сделать какое-то официальное заявление, будем его формировать по завершении процесса голосования. Но пока на данный момент каких-то нарушений мы не видим", - заявил Ермекбаев РИА Новости. Он отметил, что в состав миссии входит 17 наблюдателей из семи стран, которые видят своей главной целью соответствие хода голосования законодательству самой страны и ее международным обязательствам.
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нурлан ермекбаев, в мире
Нурлан Ермекбаев, В мире
Генсек ШОС рассказал о ходе голосования в Белоруссии

Генсек ШОС: миссия наблюдателей не заметила нарушений на выборах в Белоруссии

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГолосование на выборах президента Белоруссии
Голосование на выборах президента Белоруссии - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Голосование на выборах президента Белоруссии
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МИНСК, 26 янв - РИА Новости. Миссия наблюдателей ШОС по итогам пяти дней предварительного голосования не видит нарушений на голосовании в Белоруссии, заявил РИА Новости генсек ШОС Нурлан Ермекбаев.
"Члены нашей нашей миссии начали работу еще в период предварительного голосования. Пока мы не можем сделать какое-то официальное заявление, будем его формировать по завершении процесса голосования. Но пока на данный момент каких-то нарушений мы не видим", - заявил Ермекбаев РИА Новости.
Он отметил, что в состав миссии входит 17 наблюдателей из семи стран, которые видят своей главной целью соответствие хода голосования законодательству самой страны и ее международным обязательствам.
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