https://ria.ru/20250126/vybor-1995588917.html

На выборах в Белоруссии не выявили нарушений, заявили в Совфеде

На выборах в Белоруссии не выявили нарушений, заявили в Совфеде - РИА Новости, 26.01.2025

На выборах в Белоруссии не выявили нарушений, заявили в Совфеде

На выборах президента Белоруссии не выявлено нарушений, способных повлиять на итоги голосования, заявила РИА Новости международный наблюдатель, сенатор РФ... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T20:25:00+03:00

2025-01-26T20:25:00+03:00

2025-01-26T20:25:00+03:00

политика

белоруссия

россия

минск

александр лукашенко

выборы президента белоруссии — 2025

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. На выборах президента Белоруссии не выявлено нарушений, способных повлиять на итоги голосования, заявила РИА Новости международный наблюдатель, сенатор РФ Наталия Косихина по телефону из Минска. "Выборы были организованы и проведены в рамках всех демократических норм и процедур, (прошли) с высокой явкой. Нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования или результаты, нами выявлено не было. Все прошло честно, открыто и доступно" - отметила политик. Косихина рассказала, что она с коллегами посетила избирательные участки, поговорила с членами избиркомов, а также с гражданами. Парламентарий подчеркнула высокую активность избирателей, которые "шли голосовать целыми семьями". В выборах президента Белоруссии участвовали пять кандидатов, включая действующего главу государства Александра Лукашенко.

https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995584985.html

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белоруссия

россия

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политика, белоруссия, россия, минск, александр лукашенко, выборы президента белоруссии — 2025