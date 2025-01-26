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На выборах в Белоруссии не выявили нарушений, заявили в Совфеде
На выборах в Белоруссии не выявили нарушений, заявили в Совфеде - РИА Новости, 26.01.2025
На выборах в Белоруссии не выявили нарушений, заявили в Совфеде
На выборах президента Белоруссии не выявлено нарушений, способных повлиять на итоги голосования, заявила РИА Новости международный наблюдатель, сенатор РФ... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T20:25:00+03:00
2025-01-26T20:25:00+03:00
2025-01-26T20:25:00+03:00
политика
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выборы президента белоруссии — 2025
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. На выборах президента Белоруссии не выявлено нарушений, способных повлиять на итоги голосования, заявила РИА Новости международный наблюдатель, сенатор РФ Наталия Косихина по телефону из Минска. "Выборы были организованы и проведены в рамках всех демократических норм и процедур, (прошли) с высокой явкой. Нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования или результаты, нами выявлено не было. Все прошло честно, открыто и доступно" - отметила политик. Косихина рассказала, что она с коллегами посетила избирательные участки, поговорила с членами избиркомов, а также с гражданами. Парламентарий подчеркнула высокую активность избирателей, которые "шли голосовать целыми семьями". В выборах президента Белоруссии участвовали пять кандидатов, включая действующего главу государства Александра Лукашенко.
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политика, белоруссия, россия, минск, александр лукашенко, выборы президента белоруссии — 2025
Политика, Белоруссия, Россия, Минск, Александр Лукашенко, Выборы президента Белоруссии — 2025
На выборах в Белоруссии не выявили нарушений, заявили в Совфеде
Сенатор Косихина: нарушений на президентских выборах в Белоруссии не выявили