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ВС России нанесли поражение шести бригадам ВСУ под Харьковом и ДНР - РИА Новости, 26.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:45 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/vsu-1995560933.html
ВС России нанесли поражение шести бригадам ВСУ под Харьковом и ДНР
ВС России нанесли поражение шести бригадам ВСУ под Харьковом и ДНР - РИА Новости, 26.01.2025
ВС России нанесли поражение шести бригадам ВСУ под Харьковом и ДНР
Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, потери... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T15:45:00+03:00
2025-01-26T15:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, потери противника составили более 390 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Песчаное, Загоруйковка, Кутьковка, Путниково, Куриловка Харьковской области и Ямполь Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. По данным министерства, группировка также уничтожила склад боеприпасов и вооружение ВСУ. "Потери противника составили более 390 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, из них три производства стран НАТО. Уничтожен склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250126/vsu-1995559839.html
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в мире, харьковская область, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, НАТО
ВС России нанесли поражение шести бригадам ВСУ под Харьковом и ДНР

МО РФ: ВС России уничтожили 390 военных ВСУ и склад боеприпасов в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, потери противника составили более 390 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Песчаное, Загоруйковка, Кутьковка, Путниково, Куриловка Харьковской области и Ямполь Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
По данным министерства, группировка также уничтожила склад боеприпасов и вооружение ВСУ.
"Потери противника составили более 390 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, из них три производства стран НАТО. Уничтожен склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне спецоперации
15:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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