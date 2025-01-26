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ВС России нанесли поражение шести бригадам ВСУ под Харьковом и ДНР
ВС России нанесли поражение шести бригадам ВСУ под Харьковом и ДНР - РИА Новости, 26.01.2025
ВС России нанесли поражение шести бригадам ВСУ под Харьковом и ДНР
Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, потери... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T15:45:00+03:00
2025-01-26T15:45:00+03:00
2025-01-26T15:45:00+03:00
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, потери противника составили более 390 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Песчаное, Загоруйковка, Кутьковка, Путниково, Куриловка Харьковской области и Ямполь Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. По данным министерства, группировка также уничтожила склад боеприпасов и вооружение ВСУ. "Потери противника составили более 390 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, из них три производства стран НАТО. Уничтожен склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, НАТО
ВС России нанесли поражение шести бригадам ВСУ под Харьковом и ДНР
МО РФ: ВС России уничтожили 390 военных ВСУ и склад боеприпасов в ДНР