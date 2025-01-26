https://ria.ru/20250126/vsu-1995560933.html

ВС России нанесли поражение шести бригадам ВСУ под Харьковом и ДНР

ВС России нанесли поражение шести бригадам ВСУ под Харьковом и ДНР - РИА Новости, 26.01.2025

ВС России нанесли поражение шести бригадам ВСУ под Харьковом и ДНР

Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, потери... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T15:45:00+03:00

2025-01-26T15:45:00+03:00

2025-01-26T15:45:00+03:00

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, потери противника составили более 390 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Песчаное, Загоруйковка, Кутьковка, Путниково, Куриловка Харьковской области и Ямполь Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. По данным министерства, группировка также уничтожила склад боеприпасов и вооружение ВСУ. "Потери противника составили более 390 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, из них три производства стран НАТО. Уничтожен склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250126/vsu-1995559839.html

харьковская область

россия

донецкая народная республика

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в мире, харьковская область, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, нато