https://ria.ru/20250126/vsu-1995559839.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне спецоперации

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне спецоперации - РИА Новости, 26.01.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне спецоперации

Украинские войска потеряли за сутки в зоне действия группировки "Восток" до 150 военнослужащих, танк и бронемашину, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T15:39:00+03:00

2025-01-26T15:39:00+03:00

2025-01-26T15:39:00+03:00

в мире

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

нато

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1990979975_0:160:2922:1804_1920x0_80_0_0_c846ddb7c4ae1e422d4f95fb4477b6e6.jpg

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки в зоне действия группировки "Восток" до 150 военнослужащих, танк и бронемашину, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, танковой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Бурлацкое, Разлив и Вольное Поле Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина и три автомобиля. Уничтожены четыре орудия полевой артиллерии, из них одно производства стран НАТО", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250126/vsu-1995558984.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), нато