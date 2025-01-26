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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне спецоперации
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне спецоперации - РИА Новости, 26.01.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне спецоперации
Украинские войска потеряли за сутки в зоне действия группировки "Восток" до 150 военнослужащих, танк и бронемашину, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T15:39:00+03:00
2025-01-26T15:39:00+03:00
2025-01-26T15:39:00+03:00
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки в зоне действия группировки "Восток" до 150 военнослужащих, танк и бронемашину, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, танковой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Бурлацкое, Разлив и Вольное Поле Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина и три автомобиля. Уничтожены четыре орудия полевой артиллерии, из них одно производства стран НАТО", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250126/vsu-1995558984.html
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в мире, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), нато
В мире, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), НАТО, Специальная военная операция на Украине
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне спецоперации
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 150 военнослужащих, танк и бронемашину