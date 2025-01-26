https://ria.ru/20250126/vsu-1995558984.html

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные позиции

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные позиции - РИА Новости, 26.01.2025

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные позиции

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, два склада боеприпасов, сообщили в... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T15:35:00+03:00

2025-01-26T15:35:00+03:00

2025-01-26T15:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

северск

сша

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1991082945_0:50:3551:2048_1920x0_80_0_0_239206b6aec7309f7847eaabefb21ed2.jpg

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, два склада боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Дроновка, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка и Часов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля и два орудия полевой артиллерии производства стран НАТО, уничтожены два склада боеприпасов.

северск

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, северск, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), нато