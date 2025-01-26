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Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные позиции
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные позиции - РИА Новости, 26.01.2025
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные позиции
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, два склада боеприпасов, сообщили в... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T15:35:00+03:00
2025-01-26T15:35:00+03:00
2025-01-26T15:35:00+03:00
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, два склада боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Дроновка, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка и Часов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля и два орудия полевой артиллерии производства стран НАТО, уничтожены два склада боеприпасов.
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в мире, северск, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Северск, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), НАТО
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные позиции
МО РФ: ВСУ потеряли до 200 военнослужащих и два склада боеприпасов