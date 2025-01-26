Рейтинг@Mail.ru
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные позиции - РИА Новости, 26.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:35 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/vsu-1995558984.html
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные позиции
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные позиции - РИА Новости, 26.01.2025
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные позиции
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, два склада боеприпасов, сообщили в... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T15:35:00+03:00
2025-01-26T15:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
северск
сша
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1991082945_0:50:3551:2048_1920x0_80_0_0_239206b6aec7309f7847eaabefb21ed2.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, два склада боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Дроновка, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка и Часов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля и два орудия полевой артиллерии производства стран НАТО, уничтожены два склада боеприпасов.
северск
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1991082945_820:0:3551:2048_1920x0_80_0_0_9735be33355c94d94297e8a68d8f1fd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, северск, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Северск, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), НАТО
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные позиции

МО РФ: ВСУ потеряли до 200 военнослужащих и два склада боеприпасов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, два склада боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Дроновка, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка и Часов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля и два орудия полевой артиллерии производства стран НАТО, уничтожены два склада боеприпасов.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСеверскСШАВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)НАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала