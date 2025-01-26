https://ria.ru/20250126/vsu-1995553011.html

ВСУ ударили по подстанции в Запорожской области

ВСУ ударили по подстанции в Запорожской области - РИА Новости, 26.01.2025

ВСУ ударили по подстанции в Запорожской области

Украинский дрон ударил по подстанции в Пологовском муниципальном округе Запорожской области, обесточены полторы тысячи абонентов, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T14:55:00+03:00

2025-01-26T14:55:00+03:00

2025-01-26T14:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

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евгений балицкий

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости. Украинский дрон ударил по подстанции в Пологовском муниципальном округе Запорожской области, обесточены полторы тысячи абонентов, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале."В Пологовском округе украинский БПЛА ударил по электрической подстанции в селе Чапаевка. Жертв нет. Поврежден трансформатор, есть неразорвавшиеся боеприпасы. На место происшествия вызваны саперы. Без электричества остались полторы тысячи абонентов", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, поскольку сохраняется опасность повторных ударов, ремонтно-восстановительные работы будут проводиться после стабилизации обстановки и ликвидации боеприпасов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250126/vsu-1995526904.html

https://ria.ru/20250125/gorlovka-1995496170.html

запорожская область

россия

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в мире, запорожская область, россия, днепр (город), евгений балицкий, вооруженные силы украины