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ВСУ ударили по подстанции в Запорожской области - РИА Новости, 26.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:55 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/vsu-1995553011.html
ВСУ ударили по подстанции в Запорожской области
ВСУ ударили по подстанции в Запорожской области - РИА Новости, 26.01.2025
ВСУ ударили по подстанции в Запорожской области
Украинский дрон ударил по подстанции в Пологовском муниципальном округе Запорожской области, обесточены полторы тысячи абонентов, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T14:55:00+03:00
2025-01-26T14:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
россия
днепр (город)
евгений балицкий
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости. Украинский дрон ударил по подстанции в Пологовском муниципальном округе Запорожской области, обесточены полторы тысячи абонентов, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале."В Пологовском округе украинский БПЛА ударил по электрической подстанции в селе Чапаевка. Жертв нет. Поврежден трансформатор, есть неразорвавшиеся боеприпасы. На место происшествия вызваны саперы. Без электричества остались полторы тысячи абонентов", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, поскольку сохраняется опасность повторных ударов, ремонтно-восстановительные работы будут проводиться после стабилизации обстановки и ликвидации боеприпасов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250126/vsu-1995526904.html
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в мире, запорожская область, россия, днепр (город), евгений балицкий, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Россия, Днепр (город), Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
ВСУ ударили по подстанции в Запорожской области

В Пологовском округе Запорожской области дрон ударил по подстанции

© Балицкий Евгений/TelegramПоследствия обстрела ВСУ в Запорожской области
Последствия обстрела ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© Балицкий Евгений/Telegram
Последствия обстрела ВСУ в Запорожской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости. Украинский дрон ударил по подстанции в Пологовском муниципальном округе Запорожской области, обесточены полторы тысячи абонентов, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
«
"В Пологовском округе украинский БПЛА ударил по электрической подстанции в селе Чапаевка. Жертв нет. Поврежден трансформатор, есть неразорвавшиеся боеприпасы. На место происшествия вызваны саперы. Без электричества остались полторы тысячи абонентов", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, поскольку сохраняется опасность повторных ударов, ремонтно-восстановительные работы будут проводиться после стабилизации обстановки и ликвидации боеприпасов.
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Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьРоссияДнепр (город)Евгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
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