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ВСУ за сутки нанесли 32 удара по левому берегу Днепра
ВСУ за сутки нанесли 32 удара по левому берегу Днепра - РИА Новости, 26.01.2025
ВСУ за сутки нанесли 32 удара по левому берегу Днепра
Украинская армия за сутки нанесла 32 артиллерийских удара по левому берегу Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 5 населенных пунктов, сообщили... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T11:12:00+03:00
2025-01-26T11:12:00+03:00
2025-01-26T11:12:00+03:00
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каховка
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 26 янв - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 32 артиллерийских удара по левому берегу Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 5 населенных пунктов, сообщили журналистам в экстренных службах области. "В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 19 артиллерийских ударов. Еще 13 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего за сутки под огонь попали 5 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись Алешки, Каховка, Новая Маячка, Ольгинка, Старая Маячка.
https://ria.ru/20250121/obstrely-1994744868.html
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днепр (город), херсонская область , каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Каховка, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки нанесли 32 удара по левому берегу Днепра
ВСУ нанесли за сутки 32 артиллерийских удара по левому берегу Днепра