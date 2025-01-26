https://ria.ru/20250126/vsu-1995524822.html
В Одесской области нанесли удар по скоплению ВСУ
В Одесской области нанесли удар по скоплению ВСУ - РИА Новости, 26.01.2025
В Одесской области нанесли удар по скоплению ВСУ
Удар нанесен по скоплению ВСУ в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T10:22:00+03:00
2025-01-26T10:22:00+03:00
2025-01-26T10:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
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одесская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 26 янв — РИА Новости. Удар нанесен по скоплению ВСУ в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "В Одесской области шикарное попадание по большому стаду бандеровцев, замысливших недоброе", - заявил Лебедев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
В Одесской области нанесли удар по скоплению ВСУ
Лебедев: по скоплению ВСУ в Одесской области нанесли удар