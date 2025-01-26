https://ria.ru/20250126/vladivostok-1995525856.html
Во Владивостоке ищут стрелявшего по машинам из пневматики
Во Владивостоке ищут стрелявшего по машинам из пневматики - РИА Новости, 26.01.2025
Во Владивостоке ищут стрелявшего по машинам из пневматики
Полиция проверяет информацию о возможной стрельбе из пневматического оружия по автомобилям во Владивостоке, сообщает УМВД России по региону. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T10:57:00+03:00
2025-01-26T10:57:00+03:00
2025-01-26T11:02:00+03:00
происшествия
владивосток
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 26 янв - РИА Новости. Полиция проверяет информацию о возможной стрельбе из пневматического оружия по автомобилям во Владивостоке, сообщает УМВД России по региону. Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что неизвестный, предположительно, из пневматики, стрелял по автомобилям во Владивостоке. "В ходе мониторинга социальных сетей... выявлена публикация о том, что на улице Борисенко гражданин стрелял по машинам из пневматического оружия. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливается личность гражданина, причастного к инциденту, и все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение, информирует УМВД.
https://ria.ru/20240309/barnaul-1931976486.html
владивосток
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происшествия, владивосток, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Владивосток, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Во Владивостоке ищут стрелявшего по машинам из пневматики
Полиция проверяет информацию о возможной стрельбе по автомобилям во Владивостоке