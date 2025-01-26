https://ria.ru/20250126/vladivostok-1995525856.html

Во Владивостоке ищут стрелявшего по машинам из пневматики

Во Владивостоке ищут стрелявшего по машинам из пневматики - РИА Новости, 26.01.2025

Во Владивостоке ищут стрелявшего по машинам из пневматики

Полиция проверяет информацию о возможной стрельбе из пневматического оружия по автомобилям во Владивостоке, сообщает УМВД России по региону. РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T10:57:00+03:00

2025-01-26T10:57:00+03:00

2025-01-26T11:02:00+03:00

происшествия

владивосток

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/97542/32/975423285_0:236:3000:1924_1920x0_80_0_0_341a3e9f14603bdf85775e90787028be.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 26 янв - РИА Новости. Полиция проверяет информацию о возможной стрельбе из пневматического оружия по автомобилям во Владивостоке, сообщает УМВД России по региону. Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что неизвестный, предположительно, из пневматики, стрелял по автомобилям во Владивостоке. "В ходе мониторинга социальных сетей... выявлена публикация о том, что на улице Борисенко гражданин стрелял по машинам из пневматического оружия. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливается личность гражданина, причастного к инциденту, и все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение, информирует УМВД.

https://ria.ru/20240309/barnaul-1931976486.html

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, владивосток, министерство внутренних дел рф (мвд россии)