Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в ЦРУ нашли источник утечки COVID-19 - РИА Новости, 26.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:21 26.01.2025 (обновлено: 11:31 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/virus-1995503617.html
СМИ: в ЦРУ нашли источник утечки COVID-19
СМИ: в ЦРУ нашли источник утечки COVID-19 - РИА Новости, 26.01.2025
СМИ: в ЦРУ нашли источник утечки COVID-19
В ЦРУ начали придерживаться версии о том, что пандемия COVID-19 стала следствием утечки из китайской лаборатории в Ухане, пишет американская газета The New York РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T01:21:00+03:00
2025-01-26T11:31:00+03:00
в мире
ухань
сша
воз
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0b/1794773038_0:740:2048:1892_1920x0_80_0_0_6938e833df323986ca6a84b1d4101193.jpg
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В ЦРУ начали придерживаться версии о том, что пандемия COVID-19 стала следствием утечки из китайской лаборатории в Ухане, пишет американская газета The New York Times со ссылкой на новый отчет агентства.Центральное разведуправление США долгое время оставалось в стороне от обсуждений истоков возникновения коронавируса и заявляло, что не имеет достаточное количество оснований, чтобы сделать вывод о природном или лабораторном происхождении вируса.Сообщается, что решение опубликовать новый отчет принял новый директор Управления Джон Рэтклифф, который назвал изучение происхождения COVID-19 приоритетом "первого дня".Тем не менее, как уточняет газета, за новыми выводами не стоят никакие новые разведданные, а анализ был проведен с учетом более внимательного изучения собранных ранее сведений о лабораториях в Ухане.&quot;Даже при отсутствии твердых разведданных гипотеза об утечке в лаборатории набирает силу внутри разведывательных агентств. Однако некоторые аналитики сомневаются в целесообразности смены позиции при отсутствии новой информации&quot;. — говорится в материале.ВОЗ в марте 2021 года опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором те назвали его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное.Другую версию происхождения коронавируса – прямую передачу человеку от животного – эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также называла возможной версию возникновения вируса через охлажденные продукты.
https://ria.ru/20250115/tsru-1993905737.html
https://ria.ru/20241010/zelenskiy-1977433618.html
https://ria.ru/20241230/koronavirus-1992111935.html
ухань
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0b/1794773038_0:548:2048:2084_1920x0_80_0_0_4c6e02a56df40fa857b1ef3822b5a1e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ухань, сша, воз, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Ухань, США, ВОЗ, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
СМИ: в ЦРУ нашли источник утечки COVID-19

ЦРУ изменило версию о происхождении COVID-19 на утечку из лаборатории в Ухане

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisТрибуна перед началом пресс-конференции директора ЦРУ
Трибуна перед началом пресс-конференции директора ЦРУ - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Трибуна перед началом пресс-конференции директора ЦРУ . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В ЦРУ начали придерживаться версии о том, что пандемия COVID-19 стала следствием утечки из китайской лаборатории в Ухане, пишет американская газета The New York Times со ссылкой на новый отчет агентства.
Центральное разведуправление США долгое время оставалось в стороне от обсуждений истоков возникновения коронавируса и заявляло, что не имеет достаточное количество оснований, чтобы сделать вывод о природном или лабораторном происхождении вируса.
Джон Рэтклифф - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Кандидат в главы ЦРУ будет советовать Трампу сотрудничать с Россией
15 января, 19:05
Сообщается, что решение опубликовать новый отчет принял новый директор Управления Джон Рэтклифф, который назвал изучение происхождения COVID-19 приоритетом "первого дня".
Тем не менее, как уточняет газета, за новыми выводами не стоят никакие новые разведданные, а анализ был проведен с учетом более внимательного изучения собранных ранее сведений о лабораториях в Ухане.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
"Приказ от ЦРУ". В США раскрыли план побега Зеленского
10 октября 2024, 16:38
«

"Даже при отсутствии твердых разведданных гипотеза об утечке в лаборатории набирает силу внутри разведывательных агентств. Однако некоторые аналитики сомневаются в целесообразности смены позиции при отсутствии новой информации". — говорится в материале.

ВОЗ в марте 2021 года опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором те назвали его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное.
Другую версию происхождения коронавируса – прямую передачу человеку от животного – эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также называла возможной версию возникновения вируса через охлажденные продукты.
Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
ВОЗ заявила о долге КНР делиться данными о происхождении коронавируса
30 декабря 2024, 22:14
 
В миреУханьСШАВОЗЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала