https://ria.ru/20250126/virus-1995503617.html

СМИ: в ЦРУ нашли источник утечки COVID-19

СМИ: в ЦРУ нашли источник утечки COVID-19 - РИА Новости, 26.01.2025

СМИ: в ЦРУ нашли источник утечки COVID-19

В ЦРУ начали придерживаться версии о том, что пандемия COVID-19 стала следствием утечки из китайской лаборатории в Ухане, пишет американская газета The New York РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T01:21:00+03:00

2025-01-26T01:21:00+03:00

2025-01-26T11:31:00+03:00

в мире

ухань

сша

воз

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В ЦРУ начали придерживаться версии о том, что пандемия COVID-19 стала следствием утечки из китайской лаборатории в Ухане, пишет американская газета The New York Times со ссылкой на новый отчет агентства.Центральное разведуправление США долгое время оставалось в стороне от обсуждений истоков возникновения коронавируса и заявляло, что не имеет достаточное количество оснований, чтобы сделать вывод о природном или лабораторном происхождении вируса.Сообщается, что решение опубликовать новый отчет принял новый директор Управления Джон Рэтклифф, который назвал изучение происхождения COVID-19 приоритетом "первого дня".Тем не менее, как уточняет газета, за новыми выводами не стоят никакие новые разведданные, а анализ был проведен с учетом более внимательного изучения собранных ранее сведений о лабораториях в Ухане."Даже при отсутствии твердых разведданных гипотеза об утечке в лаборатории набирает силу внутри разведывательных агентств. Однако некоторые аналитики сомневаются в целесообразности смены позиции при отсутствии новой информации". — говорится в материале.ВОЗ в марте 2021 года опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором те назвали его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное.Другую версию происхождения коронавируса – прямую передачу человеку от животного – эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также называла возможной версию возникновения вируса через охлажденные продукты.

https://ria.ru/20250115/tsru-1993905737.html

https://ria.ru/20241010/zelenskiy-1977433618.html

https://ria.ru/20241230/koronavirus-1992111935.html

ухань

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в мире, ухань, сша, воз, центральное разведывательное управление (цру)