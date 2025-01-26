СМИ: в ЦРУ нашли источник утечки COVID-19
ЦРУ изменило версию о происхождении COVID-19 на утечку из лаборатории в Ухане
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisТрибуна перед началом пресс-конференции директора ЦРУ
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Трибуна перед началом пресс-конференции директора ЦРУ . Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В ЦРУ начали придерживаться версии о том, что пандемия COVID-19 стала следствием утечки из китайской лаборатории в Ухане, пишет американская газета The New York Times со ссылкой на новый отчет агентства.
Центральное разведуправление США долгое время оставалось в стороне от обсуждений истоков возникновения коронавируса и заявляло, что не имеет достаточное количество оснований, чтобы сделать вывод о природном или лабораторном происхождении вируса.
Сообщается, что решение опубликовать новый отчет принял новый директор Управления Джон Рэтклифф, который назвал изучение происхождения COVID-19 приоритетом "первого дня".
Тем не менее, как уточняет газета, за новыми выводами не стоят никакие новые разведданные, а анализ был проведен с учетом более внимательного изучения собранных ранее сведений о лабораториях в Ухане.
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"Даже при отсутствии твердых разведданных гипотеза об утечке в лаборатории набирает силу внутри разведывательных агентств. Однако некоторые аналитики сомневаются в целесообразности смены позиции при отсутствии новой информации". — говорится в материале.
ВОЗ в марте 2021 года опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором те назвали его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное.
Другую версию происхождения коронавируса – прямую передачу человеку от животного – эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также называла возможной версию возникновения вируса через охлажденные продукты.
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