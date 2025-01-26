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Синоптик допустила приход весны в Москву в январе - РИА Новости, 26.01.2025
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03:51 26.01.2025 (обновлено: 06:00 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/vesna-1995507135.html
Синоптик допустила приход весны в Москву в январе
Синоптик допустила приход весны в Москву в январе - РИА Новости, 26.01.2025
Синоптик допустила приход весны в Москву в январе
Метеорологическая весна придет в Москву несколько раз, окончательное ее наступление прогнозируется в середине марта, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T03:51:00+03:00
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общество
москва
татьяна позднякова
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Метеорологическая весна придет в Москву несколько раз, окончательное ее наступление прогнозируется в середине марта, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. &quot;Я думаю, что метеорологическая весна в этом (2025. — Прим. ред.) году придет где-то в середине марта месяца. Собственно говоря, у нас сейчас состояние метеорологической весны, потому что средняя температура в конце января будет устойчиво положительная. Поэтому можно сказать, что она будет приходить несколько раз в предстоящем: в январе, может быть, в феврале и окончательно — в середине марта&quot;, — рассказала Позднякова.Она добавила, что, по предварительным данным, март в столице обещает быть с положительной аномалией.
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общество, москва, татьяна позднякова
Общество, Москва, Татьяна Позднякова
Синоптик допустила приход весны в Москву в январе

Синоптик Позднякова: метеорологическая весна придет в Москву несколько раз

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛюди на скамейке на улице в Москве
Люди на скамейке на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Метеорологическая весна придет в Москву несколько раз, окончательное ее наступление прогнозируется в середине марта, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
«

"Я думаю, что метеорологическая весна в этом (2025. — Прим. ред.) году придет где-то в середине марта месяца. Собственно говоря, у нас сейчас состояние метеорологической весны, потому что средняя температура в конце января будет устойчиво положительная. Поэтому можно сказать, что она будет приходить несколько раз в предстоящем: в январе, может быть, в феврале и окончательно — в середине марта", — рассказала Позднякова.

Она добавила, что, по предварительным данным, март в столице обещает быть с положительной аномалией.
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