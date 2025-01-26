https://ria.ru/20250126/vesna-1995507135.html

Синоптик допустила приход весны в Москву в январе

Синоптик допустила приход весны в Москву в январе - РИА Новости, 26.01.2025

Синоптик допустила приход весны в Москву в январе

Метеорологическая весна придет в Москву несколько раз, окончательное ее наступление прогнозируется в середине марта, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T03:51:00+03:00

2025-01-26T03:51:00+03:00

2025-01-26T06:00:00+03:00

общество

москва

татьяна позднякова

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Метеорологическая весна придет в Москву несколько раз, окончательное ее наступление прогнозируется в середине марта, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. "Я думаю, что метеорологическая весна в этом (2025. — Прим. ред.) году придет где-то в середине марта месяца. Собственно говоря, у нас сейчас состояние метеорологической весны, потому что средняя температура в конце января будет устойчиво положительная. Поэтому можно сказать, что она будет приходить несколько раз в предстоящем: в январе, может быть, в феврале и окончательно — в середине марта", — рассказала Позднякова.Она добавила, что, по предварительным данным, март в столице обещает быть с положительной аномалией.

https://ria.ru/20250120/podsnezhniki-1994576469.html

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общество, москва, татьяна позднякова