https://ria.ru/20250126/ukraina-1995562168.html

Украинский офис USAID получил приказ приостановить все проекты

Украинский офис USAID получил приказ приостановить все проекты - РИА Новости, 26.01.2025

Украинский офис USAID получил приказ приостановить все проекты

Украинский офис агентства США по международному развитию USAID получил приказ остановить все проекты в стране после указа о приостановке американской помощи... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T15:53:00+03:00

2025-01-26T15:53:00+03:00

2025-01-26T15:53:00+03:00

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Украинский офис агентства США по международному развитию USAID получил приказ остановить все проекты в стране после указа о приостановке американской помощи третьим странам, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники в организации. Ранее Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия программ внешней политике Штатов. "Офис USAID на Украине получил приказ приостановить все проекты и расходы на них после распоряжения госдепа США об остановке программ помощи другим странам на 90 дней", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Как подчеркнул источник "Общественного", на данный момент сотрудники украинского отделения организации не имеют данных о дальнейшей судьбе программы на Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250123/tramp-1995018531.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, сергей лавров, агентство по международному развитию сша, нато