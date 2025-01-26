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Украинский офис USAID получил приказ приостановить все проекты - РИА Новости, 26.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:53 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/ukraina-1995562168.html
Украинский офис USAID получил приказ приостановить все проекты
Украинский офис USAID получил приказ приостановить все проекты - РИА Новости, 26.01.2025
Украинский офис USAID получил приказ приостановить все проекты
Украинский офис агентства США по международному развитию USAID получил приказ остановить все проекты в стране после указа о приостановке американской помощи... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T15:53:00+03:00
2025-01-26T15:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
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дональд трамп
сергей лавров
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Украинский офис агентства США по международному развитию USAID получил приказ остановить все проекты в стране после указа о приостановке американской помощи третьим странам, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники в организации. Ранее Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия программ внешней политике Штатов. "Офис USAID на Украине получил приказ приостановить все проекты и расходы на них после распоряжения госдепа США об остановке программ помощи другим странам на 90 дней", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Как подчеркнул источник "Общественного", на данный момент сотрудники украинского отделения организации не имеют данных о дальнейшей судьбе программы на Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250123/tramp-1995018531.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, сергей лавров, агентство по международному развитию сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Агентство по международному развитию США, НАТО
Украинский офис USAID получил приказ приостановить все проекты

Офис USAID на Украине получил приказ остановить все проекты и расходы на них

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Украинский офис агентства США по международному развитию USAID получил приказ остановить все проекты в стране после указа о приостановке американской помощи третьим странам, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники в организации.
Ранее Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия программ внешней политике Штатов.
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"Офис USAID на Украине получил приказ приостановить все проекты и расходы на них после распоряжения госдепа США об остановке программ помощи другим странам на 90 дней", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Как подчеркнул источник "Общественного", на данный момент сотрудники украинского отделения организации не имеют данных о дальнейшей судьбе программы на Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампСергей ЛавровАгентство по международному развитию СШАНАТО
 
 
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