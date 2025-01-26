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Лукашенко рассказал, что нужно для урегулирования конфликта на Украине - РИА Новости, 26.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:54 26.01.2025 (обновлено: 13:55 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/ukraina-1995546958.html
Лукашенко рассказал, что нужно для урегулирования конфликта на Украине
Лукашенко рассказал, что нужно для урегулирования конфликта на Украине - РИА Новости, 26.01.2025
Лукашенко рассказал, что нужно для урегулирования конфликта на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для урегулирования украинского конфликта придется найти компромисс. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T13:54:00+03:00
2025-01-26T13:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
белоруссия
минск
александр лукашенко
украина
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МИНСК, 26 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для урегулирования украинского конфликта придется найти компромисс. "Компромисс придется найти с расчетом на то, что придет время, народы определятся, - только не надо им мешать, - где им жить и какую валюту использовать", - сказал Лукашенко в воскресенье в Минске, общаясь с журналистами.
https://ria.ru/20250125/tramp-1995392977.html
белоруссия
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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, Украина
Лукашенко рассказал, что нужно для урегулирования конфликта на Украине

Лукашенко: для урегулирования украинского конфликта придется найти компромисс

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МИНСК, 26 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для урегулирования украинского конфликта придется найти компромисс.
"Компромисс придется найти с расчетом на то, что придет время, народы определятся, - только не надо им мешать, - где им жить и какую валюту использовать", - сказал Лукашенко в воскресенье в Минске, общаясь с журналистами.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреБелоруссияМинскАлександр ЛукашенкоУкраина
 
 
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