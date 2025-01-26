https://ria.ru/20250126/ukraina-1995546958.html

Лукашенко рассказал, что нужно для урегулирования конфликта на Украине

Лукашенко рассказал, что нужно для урегулирования конфликта на Украине - РИА Новости, 26.01.2025

Лукашенко рассказал, что нужно для урегулирования конфликта на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для урегулирования украинского конфликта придется найти компромисс. РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T13:54:00+03:00

2025-01-26T13:54:00+03:00

2025-01-26T13:55:00+03:00

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МИНСК, 26 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для урегулирования украинского конфликта придется найти компромисс. "Компромисс придется найти с расчетом на то, что придет время, народы определятся, - только не надо им мешать, - где им жить и какую валюту использовать", - сказал Лукашенко в воскресенье в Минске, общаясь с журналистами.

https://ria.ru/20250125/tramp-1995392977.html

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Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, украина