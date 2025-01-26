https://ria.ru/20250126/ukraina-1995546958.html
Лукашенко рассказал, что нужно для урегулирования конфликта на Украине
Лукашенко рассказал, что нужно для урегулирования конфликта на Украине - РИА Новости, 26.01.2025
Лукашенко рассказал, что нужно для урегулирования конфликта на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для урегулирования украинского конфликта придется найти компромисс. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T13:54:00+03:00
2025-01-26T13:54:00+03:00
2025-01-26T13:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
белоруссия
минск
александр лукашенко
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_539:821:2721:2048_1920x0_80_0_0_574974958a91e1b2a4d274ce4c0d7ca9.jpg
МИНСК, 26 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для урегулирования украинского конфликта придется найти компромисс. "Компромисс придется найти с расчетом на то, что придет время, народы определятся, - только не надо им мешать, - где им жить и какую валюту использовать", - сказал Лукашенко в воскресенье в Минске, общаясь с журналистами.
https://ria.ru/20250125/tramp-1995392977.html
белоруссия
минск
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_1148:830:2772:2048_1920x0_80_0_0_f08f4e033bd30591871c09c0301ee077.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, Украина
Лукашенко рассказал, что нужно для урегулирования конфликта на Украине
Лукашенко: для урегулирования украинского конфликта придется найти компромисс