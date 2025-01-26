https://ria.ru/20250126/ukraina-1995544934.html
Лукашенко: никто на Западе не будет инвестировать в Украину ради ее народа
Лукашенко: никто на Западе не будет инвестировать в Украину ради ее народа - РИА Новости, 26.01.2025
Лукашенко: никто на Западе не будет инвестировать в Украину ради ее народа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никто на Западе инвестировать в Украину ради украинского народа не будет, отстроить страну после конфликта... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T13:27:00+03:00
2025-01-26T13:27:00+03:00
2025-01-26T14:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/01/1842707731_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c199a8d572c79d93deead0940e2376e6.jpg
МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никто на Западе инвестировать в Украину ради украинского народа не будет, отстроить страну после конфликта может помочь только Россия."Никто инвестировать в Украину ради украинского народа не будет. Да, где-то какие-то месторождения, выгодные куски экономики транснациональные компании подберут, естественно, американские, европейские… Но чтобы страну отстроить - это только Россия (сможет - ред.). Но а главное, на 75%, украинский народ (должен восстановить страну - ред.), и его надо мобилизовать. И не карманы набивать, как это у них там во время войны воровали и вывозили за пределы", - сказал Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске.
https://ria.ru/20241225/tramp-1991097912.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/01/1842707731_350:0:2724:1780_1920x0_80_0_0_a21169cbbfcc71bdfcf051ad25b1a28f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, александр лукашенко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Александр Лукашенко
Лукашенко: никто на Западе не будет инвестировать в Украину ради ее народа
Лукашенко: только Россия сможет помочь отстроить Украину после конфликта