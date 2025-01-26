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Лукашенко: никто на Западе не будет инвестировать в Украину ради ее народа - РИА Новости, 26.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:27 26.01.2025 (обновлено: 14:58 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/ukraina-1995544934.html
Лукашенко: никто на Западе не будет инвестировать в Украину ради ее народа
Лукашенко: никто на Западе не будет инвестировать в Украину ради ее народа - РИА Новости, 26.01.2025
Лукашенко: никто на Западе не будет инвестировать в Украину ради ее народа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никто на Западе инвестировать в Украину ради украинского народа не будет, отстроить страну после конфликта... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T13:27:00+03:00
2025-01-26T14:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
александр лукашенко
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МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никто на Западе инвестировать в Украину ради украинского народа не будет, отстроить страну после конфликта может помочь только Россия."Никто инвестировать в Украину ради украинского народа не будет. Да, где-то какие-то месторождения, выгодные куски экономики транснациональные компании подберут, естественно, американские, европейские… Но чтобы страну отстроить - это только Россия (сможет - ред.). Но а главное, на 75%, украинский народ (должен восстановить страну - ред.), и его надо мобилизовать. И не карманы набивать, как это у них там во время войны воровали и вывозили за пределы", - сказал Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске.
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в мире, украина, россия, александр лукашенко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Александр Лукашенко
Лукашенко: никто на Западе не будет инвестировать в Украину ради ее народа

Лукашенко: только Россия сможет помочь отстроить Украину после конфликта

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Последствия взрыва в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© AP Photo / Felipe Dana
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МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никто на Западе инвестировать в Украину ради украинского народа не будет, отстроить страну после конфликта может помочь только Россия.
"Никто инвестировать в Украину ради украинского народа не будет. Да, где-то какие-то месторождения, выгодные куски экономики транснациональные компании подберут, естественно, американские, европейские… Но чтобы страну отстроить - это только Россия (сможет - ред.). Но а главное, на 75%, украинский народ (должен восстановить страну - ред.), и его надо мобилизовать. И не карманы набивать, как это у них там во время войны воровали и вывозили за пределы", - сказал Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияАлександр Лукашенко
 
 
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