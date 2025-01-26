https://ria.ru/20250126/ukraina-1995544934.html

Лукашенко: никто на Западе не будет инвестировать в Украину ради ее народа

Лукашенко: никто на Западе не будет инвестировать в Украину ради ее народа - РИА Новости, 26.01.2025

Лукашенко: никто на Западе не будет инвестировать в Украину ради ее народа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никто на Западе инвестировать в Украину ради украинского народа не будет, отстроить страну после конфликта... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T13:27:00+03:00

2025-01-26T13:27:00+03:00

2025-01-26T14:58:00+03:00

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МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никто на Западе инвестировать в Украину ради украинского народа не будет, отстроить страну после конфликта может помочь только Россия."Никто инвестировать в Украину ради украинского народа не будет. Да, где-то какие-то месторождения, выгодные куски экономики транснациональные компании подберут, естественно, американские, европейские… Но чтобы страну отстроить - это только Россия (сможет - ред.). Но а главное, на 75%, украинский народ (должен восстановить страну - ред.), и его надо мобилизовать. И не карманы набивать, как это у них там во время войны воровали и вывозили за пределы", - сказал Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске.

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, александр лукашенко