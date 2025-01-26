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Лукашенко высказался об участии Белоруссии в переговорах по Украине - РИА Новости, 26.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:49 26.01.2025 (обновлено: 14:00 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/ukraina-1995541706.html
Лукашенко высказался об участии Белоруссии в переговорах по Украине
Лукашенко высказался об участии Белоруссии в переговорах по Украине - РИА Новости, 26.01.2025
Лукашенко высказался об участии Белоруссии в переговорах по Украине
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии не принципиально сидеть за столом переговоров по решению украинского конфликта. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T12:49:00+03:00
2025-01-26T14:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
белоруссия
украина
россия
александр лукашенко
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МИНСК, 26 янв – РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии не принципиально сидеть за столом переговоров по решению украинского конфликта."Часто крутят, вертят этот вопрос, как будто Лукашенко с ума сойдет, если он не будет за столом переговоров. Дело не в Лукашенко. Здесь нет личных амбиций. Я уже переболел личным амбициями, 30 лет президент. Я просто исходил из двух моментов: первое, национальные интересы. Есть же на этом клочке земли наши интересы, белорусского народа. Есть. Второе, я исходил из того, что это же Володя Зеленский постоянно пропагандирует гарантии, спокойствие, безопасность в этом регионе. Но если ты хочешь этих гарантий и спокойствия, значит, надо, чтобы интересны были учтены всех, насколько это возможно. И к этому должны быть привлечены все участники этого процесса, кто живет здесь, в том числе и Беларусь", - сказал он журналистам.По словам Лукашенко, он не "сходит с ума" из-за того, чтобы быть за столом переговоров."Ну, без меня будут там решаться вопросы, так там же старший брат будет, там же будет президент России, без него точно не будет переговоров. Вы что думаете, он нашу позицию не поддержит белорусскую?", - отметил белорусский лидер.
https://ria.ru/20250124/belorussiya-1995214576.html
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в мире, белоруссия, украина, россия, александр лукашенко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белоруссия, Украина, Россия, Александр Лукашенко
Лукашенко высказался об участии Белоруссии в переговорах по Украине

Лукашенко назвал участие Белоруссии в переговорах по Украине не принципиальным

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на избирательном участке в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на избирательном участке в Минске - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на избирательном участке в Минске
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МИНСК, 26 янв – РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии не принципиально сидеть за столом переговоров по решению украинского конфликта.
"Часто крутят, вертят этот вопрос, как будто Лукашенко с ума сойдет, если он не будет за столом переговоров. Дело не в Лукашенко. Здесь нет личных амбиций. Я уже переболел личным амбициями, 30 лет президент. Я просто исходил из двух моментов: первое, национальные интересы. Есть же на этом клочке земли наши интересы, белорусского народа. Есть. Второе, я исходил из того, что это же Володя Зеленский постоянно пропагандирует гарантии, спокойствие, безопасность в этом регионе. Но если ты хочешь этих гарантий и спокойствия, значит, надо, чтобы интересны были учтены всех, насколько это возможно. И к этому должны быть привлечены все участники этого процесса, кто живет здесь, в том числе и Беларусь", - сказал он журналистам.
По словам Лукашенко, он не "сходит с ума" из-за того, чтобы быть за столом переговоров.
"Ну, без меня будут там решаться вопросы, так там же старший брат будет, там же будет президент России, без него точно не будет переговоров. Вы что думаете, он нашу позицию не поддержит белорусскую?", - отметил белорусский лидер.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреБелоруссияУкраинаРоссияАлександр Лукашенко
 
 
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