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Лукашенко ожидает развязки конфликта на Украине в 2025 году - РИА Новости, 26.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:30 26.01.2025 (обновлено: 13:03 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/ukraina-1995540020.html
Лукашенко ожидает развязки конфликта на Украине в 2025 году
Лукашенко ожидает развязки конфликта на Украине в 2025 году - РИА Новости, 26.01.2025
Лукашенко ожидает развязки конфликта на Украине в 2025 году
В 2025 году будет "какая-то развязка" конфликта на Украине, при этом никакие США не заставят Россию что-то сделать без учета ее интересов, заявил белорусский... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T12:30:00+03:00
2025-01-26T13:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
в мире
александр лукашенко
белоруссия
россия
сша
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МИНСК, 26 янв — РИА Новости. В 2025 году будет "какая-то развязка" конфликта на Украине, при этом никакие США не заставят Россию что-то сделать без учета ее интересов, заявил белорусский президент Александр Лукашенко."Ну надо отцепиться (европейцам - ред.) от этого авианосца американского и принять решение. Это же наш дом. Примем. В этом году развязка какая-то будет. Я не говорю, что закончится война и прочее, конфликтовать, наверное, еще долго будем", - сказал Лукашенко, общаясь с журналистами в воскресенье.При этом он подчеркнул, что помыкать Россией нельзя."Никакая Америка Россию не заставит (в контексте украинского конфликта - ред.) - из этого надо исходить. Нельзя понукать и нами крутить-вертеть, а Россией тем более", - также добавил белорусский президент.
https://ria.ru/20250125/tramp-1995392977.html
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украина, в мире, александр лукашенко, белоруссия, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия, США
Лукашенко ожидает развязки конфликта на Украине в 2025 году

Лукашенко: в 2025-м году появится какая-то развязка конфликта на Украине

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МИНСК, 26 янв — РИА Новости. В 2025 году будет "какая-то развязка" конфликта на Украине, при этом никакие США не заставят Россию что-то сделать без учета ее интересов, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
"Ну надо отцепиться (европейцам - ред.) от этого авианосца американского и принять решение. Это же наш дом. Примем. В этом году развязка какая-то будет. Я не говорю, что закончится война и прочее, конфликтовать, наверное, еще долго будем", - сказал Лукашенко, общаясь с журналистами в воскресенье.
При этом он подчеркнул, что помыкать Россией нельзя.
"Никакая Америка Россию не заставит (в контексте украинского конфликта - ред.) - из этого надо исходить. Нельзя понукать и нами крутить-вертеть, а Россией тем более", - также добавил белорусский президент.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссияСША
 
 
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