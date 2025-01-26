https://ria.ru/20250126/ukraina-1995540020.html

Лукашенко ожидает развязки конфликта на Украине в 2025 году

Лукашенко ожидает развязки конфликта на Украине в 2025 году - РИА Новости, 26.01.2025

Лукашенко ожидает развязки конфликта на Украине в 2025 году

В 2025 году будет "какая-то развязка" конфликта на Украине, при этом никакие США не заставят Россию что-то сделать без учета ее интересов, заявил белорусский... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T12:30:00+03:00

2025-01-26T12:30:00+03:00

2025-01-26T13:03:00+03:00

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МИНСК, 26 янв — РИА Новости. В 2025 году будет "какая-то развязка" конфликта на Украине, при этом никакие США не заставят Россию что-то сделать без учета ее интересов, заявил белорусский президент Александр Лукашенко."Ну надо отцепиться (европейцам - ред.) от этого авианосца американского и принять решение. Это же наш дом. Примем. В этом году развязка какая-то будет. Я не говорю, что закончится война и прочее, конфликтовать, наверное, еще долго будем", - сказал Лукашенко, общаясь с журналистами в воскресенье.При этом он подчеркнул, что помыкать Россией нельзя."Никакая Америка Россию не заставит (в контексте украинского конфликта - ред.) - из этого надо исходить. Нельзя понукать и нами крутить-вертеть, а Россией тем более", - также добавил белорусский президент.

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Ольга Фомченкова

украина, в мире, александр лукашенко, белоруссия, россия, сша