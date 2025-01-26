https://ria.ru/20250126/ukraina-1995522228.html

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.01.2025

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Киевской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T09:53:00+03:00

2025-01-26T09:53:00+03:00

2025-01-26T09:53:00+03:00

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Киевской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. С 8.02 (по мск) сигнал воздушной тревоги звучит в Черниговской области. В 9.41 ее объявили в Киевской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

в мире, черниговская область, россия, украина, вооруженные силы украины