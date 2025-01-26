"Сто дней": в Европе вынесли неожиданный приговор Украине
Полковник Райснер усомнился, что Киев продержится до переговоров Путина и Трампа
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу сто дней, чтобы добиться завершения конфликта, нет уверенности в том, что Киев сможет так долго продержаться. Такое мнение высказал полковник вооруженных сил Австрии Маркус Райснер в эфире телеканала ZDF.
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"Мы знаем, что Трамп получил мистеру Келлогу добиться переговоров в течение следующих ста дней, но мы также знаем, что ситуация на фронте нестабильна, и вопрос состоит в том, сможет ли вообще Украина продержаться эти три месяца", — заявил он.
Военный добавил, что в рядах украинских боевиков царит паника из-за быстрого продвижения российских войск в Донбассе, вызванного преимущественно открытой местностью, по которой можно почти беспрепятственно передвигаться.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Дональд Трамп поручил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения конфликта между Москвой и Киевом за сто дней, но, как отметило издание, почти никто не верит в то, что ему это удастся.
Во время предвыборной кампании Трамп говорил, что ему удастся урегулировать конфликт на Украине за один день. Во вторник госсекретарь США Марко Рубио заявил, что политик не реализовал свои планы, так как для этого требуется "тяжелая работа дипломатии".
Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия открыта для диалога с новой американской администрацией по украинскому конфликту. При этом целью урегулирования должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир.
Глава государства призвал устранить первопричины кризиса, о которых много раз говорила Россия. Он отметил, что Москва будет бороться за интересы страны и российского народа, в этом заключаются цель и смысл проведения спецоперации.