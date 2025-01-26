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В Одессе избили сына выгонявшей русских с Украины писательницы - РИА Новости, 26.01.2025
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00:51 26.01.2025 (обновлено: 09:34 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/ukraina-1995502807.html
В Одессе избили сына выгонявшей русских с Украины писательницы
В Одессе избили сына выгонявшей русских с Украины писательницы - РИА Новости, 26.01.2025
В Одессе избили сына выгонявшей русских с Украины писательницы
На Украине сотрудники ТЦК похитили и избили сына украинской писательницы Виктории Колтуновой. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети Facebook*. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T00:51:00+03:00
2025-01-26T09:34:00+03:00
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. На Украине сотрудники ТЦК похитили и избили сына украинской писательницы Виктории Колтуновой. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети Facebook*."Моего сына схватило ТЦК, вывезли за город, и хотя у него все документы о том, что я, его мать, и его жена инвалиды второй группы, били около трех часов, вымогая деньги, а потом выбросили на дорогу без сознания, решив, что он умер", — написала она.По словам Колтуновой, ее сыну нанесли тяжелейшие увечья, включая сломанные ребра, проткнутое легкое и сотрясение мозга. Также, как сообщила писательница, ему сделали операцию, но неудачно.В 2008 году Виктория Колтунова написала рецензию на фильм польского режиссера Ежи Гофмана "Украина. Становление нации", в которой призвала всех жителей Украины, которые считают себя русскими, уезжать с Украины в Россию.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, украина, россия, одесса
В мире, Украина, Россия, Одесса
В Одессе избили сына выгонявшей русских с Украины писательницы

В Одессе сотрудники ТЦК избили сына писательницы, выгонявшей русских с Украины

© Фото : соцсети писательницыУкраинская писательница Виктория Колтунова
Украинская писательница Виктория Колтунова - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© Фото : соцсети писательницы
Украинская писательница Виктория Колтунова. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. На Украине сотрудники ТЦК похитили и избили сына украинской писательницы Виктории Колтуновой. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети Facebook*.
«
"Моего сына схватило ТЦК, вывезли за город, и хотя у него все документы о том, что я, его мать, и его жена инвалиды второй группы, били около трех часов, вымогая деньги, а потом выбросили на дорогу без сознания, решив, что он умер", — написала она.
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По словам Колтуновой, ее сыну нанесли тяжелейшие увечья, включая сломанные ребра, проткнутое легкое и сотрясение мозга. Также, как сообщила писательница, ему сделали операцию, но неудачно.
В 2008 году Виктория Колтунова написала рецензию на фильм польского режиссера Ежи Гофмана "Украина. Становление нации", в которой призвала всех жителей Украины, которые считают себя русскими, уезжать с Украины в Россию.
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Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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