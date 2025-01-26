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США ввели санкции против Колумбии за отказ принять мигрантов - РИА Новости, 26.01.2025
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21:40 26.01.2025 (обновлено: 23:22 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/tramp-1995594842.html
США ввели санкции против Колумбии за отказ принять мигрантов
США ввели санкции против Колумбии за отказ принять мигрантов - РИА Новости, 26.01.2025
США ввели санкции против Колумбии за отказ принять мигрантов
США ввели пошлины на все товары из Колумбии за отказ принять депортированных мигрантов, заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T21:40:00+03:00
2025-01-26T23:22:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 26 янв — РИА Новости. США ввели пошлины на все товары из Колумбии за отказ принять депортированных мигрантов, заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social."Мне только что сообщили, что двум рейсам по репатриации из Соединенных Штатов с большим количеством нелегальных преступников не разрешили приземлиться в Колумбии. &lt;...&gt; Отказ (отданный президентом республики Густаво. — Прим. ред.) Петро по этим рейсам поставил под угрозу национальную и общественную безопасность США, поэтому я поручил администрации немедленно принять следующие срочные и решительные ответные меры", — написал он.Размер пошлины на товары из Колумбии составит 25%, но в течение недели они увеличатся до 50%. По словам главы Белого дома, это только начало, Вашингтон не позволит Боготе нарушать обязательства по приему депортированных граждан.Кроме того, Трамп запретил въезд в Штаты для колумбийских чиновников и ввел визовые ограничения для членов их семей и приближенных. Теперь все колумбийцы будут подвергаться усиленной проверке на границе США, добавил президент.Ранее в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщило, что Колумбия развернула два военных самолета из Калифорнии, на борту каждого из которых было примерно по 80 нелегалов. Незадолго до этого глава латиноамериканской страны приказал закрыть небо для указанных воздушных судов и потребовал от Соединенных Штатов установить протокол по достойному обращению с мигрантами.В понедельник Трамп в первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов человек. Он также ввел общенациональный режим ЧС из-за ситуации на южной границе страны.
https://ria.ru/20250126/deportatsiya-1995565696.html
https://ria.ru/20250125/deportatsiya-1995421650.html
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в мире, сша, богота, колумбия, дональд трамп
В мире, США, Богота, Колумбия, Дональд Трамп
США ввели санкции против Колумбии за отказ принять мигрантов

Трамп ввел пошлины на товары из Колумбии за отказ принять нелегальных мигрантов

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 янв — РИА Новости. США ввели пошлины на все товары из Колумбии за отказ принять депортированных мигрантов, заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
"Мне только что сообщили, что двум рейсам по репатриации из Соединенных Штатов с большим количеством нелегальных преступников не разрешили приземлиться в Колумбии. <...> Отказ (отданный президентом республики Густаво. — Прим. ред.) Петро по этим рейсам поставил под угрозу национальную и общественную безопасность США, поэтому я поручил администрации немедленно принять следующие срочные и решительные ответные меры", — написал он.
Дональд Трамп подписывает указы в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
В администрации Трампа оценили перспективы массовой депортации мигрантов
Вчера, 16:21
Размер пошлины на товары из Колумбии составит 25%, но в течение недели они увеличатся до 50%. По словам главы Белого дома, это только начало, Вашингтон не позволит Боготе нарушать обязательства по приему депортированных граждан.
Кроме того, Трамп запретил въезд в Штаты для колумбийских чиновников и ввел визовые ограничения для членов их семей и приближенных.
Теперь все колумбийцы будут подвергаться усиленной проверке на границе США, добавил президент.
Американский военный самолет Boeing C-17 Globemaster III - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
Мексика отказала США в приеме депортационного рейса, передает NBC
25 января, 02:23
Ранее в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщило, что Колумбия развернула два военных самолета из Калифорнии, на борту каждого из которых было примерно по 80 нелегалов. Незадолго до этого глава латиноамериканской страны приказал закрыть небо для указанных воздушных судов и потребовал от Соединенных Штатов установить протокол по достойному обращению с мигрантами.

Как позднее заявила администрация Петро, правительство республики под руководством главы государства выделило президентский самолет, чтобы облегчить достойное возвращение соотечественников, которые собирались прибыть в страну сегодня утром на депортационных рейсах.

В понедельник Трамп в первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов человек. Он также ввел общенациональный режим ЧС из-за ситуации на южной границе страны.
Мигранты направляются к фургону пограничного патруля после нелегального пересечения границы Мексики и США - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
В США предложили платить за содействие депортации нелегальных мигрантов
24 января, 19:45
 
В миреСШАБоготаКолумбияДональд Трамп
 
 
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