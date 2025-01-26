США ввели санкции против Колумбии за отказ принять мигрантов
Трамп ввел пошлины на товары из Колумбии за отказ принять нелегальных мигрантов
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 янв — РИА Новости. США ввели пошлины на все товары из Колумбии за отказ принять депортированных мигрантов, заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
"Мне только что сообщили, что двум рейсам по репатриации из Соединенных Штатов с большим количеством нелегальных преступников не разрешили приземлиться в Колумбии. <...> Отказ (отданный президентом республики Густаво. — Прим. ред.) Петро по этим рейсам поставил под угрозу национальную и общественную безопасность США, поэтому я поручил администрации немедленно принять следующие срочные и решительные ответные меры", — написал он.
Размер пошлины на товары из Колумбии составит 25%, но в течение недели они увеличатся до 50%. По словам главы Белого дома, это только начало, Вашингтон не позволит Боготе нарушать обязательства по приему депортированных граждан.
Кроме того, Трамп запретил въезд в Штаты для колумбийских чиновников и ввел визовые ограничения для членов их семей и приближенных.
Теперь все колумбийцы будут подвергаться усиленной проверке на границе США, добавил президент.
Ранее в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщило, что Колумбия развернула два военных самолета из Калифорнии, на борту каждого из которых было примерно по 80 нелегалов. Незадолго до этого глава латиноамериканской страны приказал закрыть небо для указанных воздушных судов и потребовал от Соединенных Штатов установить протокол по достойному обращению с мигрантами.
Как позднее заявила администрация Петро, правительство республики под руководством главы государства выделило президентский самолет, чтобы облегчить достойное возвращение соотечественников, которые собирались прибыть в страну сегодня утром на депортационных рейсах.
В понедельник Трамп в первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов человек. Он также ввел общенациональный режим ЧС из-за ситуации на южной границе страны.