https://ria.ru/20250126/tramp-1995575113.html

На Западе раскрыли, чем Трамп может разозлить ЕС в вопросе Украины

На Западе раскрыли, чем Трамп может разозлить ЕС в вопросе Украины - РИА Новости, 26.01.2025

На Западе раскрыли, чем Трамп может разозлить ЕС в вопросе Украины

Президент США Дональд Трамп разозлит европейские элиты, если сможет завершить конфликт на Украине, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен на РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T17:40:00+03:00

2025-01-26T17:40:00+03:00

2025-01-26T19:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

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кит келлог

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп разозлит европейские элиты, если сможет завершить конфликт на Украине, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен на своей странице в соцсети Х."Представьте себе гнев европейской элиты, НАФО и русофобов, если президенту США удастся достичь перемирия на Украине", — написал он.Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп поручил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения конфликта между Москвой и Киевом за сто дней, но, как отметило издание, почти никто не верит в то, что ему это удастся.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия открыта для диалога с новой американской администрацией по украинскому конфликту. При этом целью урегулирования должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир.

https://ria.ru/20250126/lukashenko-1995548752.html

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