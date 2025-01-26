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На Западе раскрыли, чем Трамп может разозлить ЕС в вопросе Украины - РИА Новости, 26.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:40 26.01.2025 (обновлено: 19:22 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/tramp-1995575113.html
На Западе раскрыли, чем Трамп может разозлить ЕС в вопросе Украины
На Западе раскрыли, чем Трамп может разозлить ЕС в вопросе Украины - РИА Новости, 26.01.2025
На Западе раскрыли, чем Трамп может разозлить ЕС в вопросе Украины
Президент США Дональд Трамп разозлит европейские элиты, если сможет завершить конфликт на Украине, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен на РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T17:40:00+03:00
2025-01-26T19:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
москва
дональд трамп
кит келлог
владимир путин
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп разозлит европейские элиты, если сможет завершить конфликт на Украине, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен на своей странице в соцсети Х."Представьте себе гнев европейской элиты, НАФО и русофобов, если президенту США удастся достичь перемирия на Украине", — написал он.Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп поручил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения конфликта между Москвой и Киевом за сто дней, но, как отметило издание, почти никто не верит в то, что ему это удастся.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия открыта для диалога с новой американской администрацией по украинскому конфликту. При этом целью урегулирования должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир.
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в мире, украина, сша, москва, дональд трамп, кит келлог, владимир путин, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Москва, Дональд Трамп, Кит Келлог, Владимир Путин, Евросоюз
На Западе раскрыли, чем Трамп может разозлить ЕС в вопросе Украины

Профессор Малинен: Трамп разозлит ЕС, завершив конфликт на Украине

© AP Photo / Ben CurtisПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп разозлит европейские элиты, если сможет завершить конфликт на Украине, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен на своей странице в соцсети Х.
«
"Представьте себе гнев европейской элиты, НАФО и русофобов, если президенту США удастся достичь перемирия на Украине", — написал он.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп поручил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения конфликта между Москвой и Киевом за сто дней, но, как отметило издание, почти никто не верит в то, что ему это удастся.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия открыта для диалога с новой американской администрацией по украинскому конфликту. При этом целью урегулирования должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Лукашенко исключил отправку миротворцев на Украину до переговоров
Вчера, 14:12
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАМоскваДональд ТрампКит КеллогВладимир ПутинЕвросоюз
 
 
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