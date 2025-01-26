https://ria.ru/20250126/tramp-1995523763.html

В Польше раскрыли, с чем столкнется Трамп после ультиматума в адрес Путина

В Польше раскрыли, с чем столкнется Трамп после ультиматума в адрес Путина - РИА Новости, 26.01.2025

В Польше раскрыли, с чем столкнется Трамп после ультиматума в адрес Путина

Президент США Дональд Трамп не сможет вынудить главу России Владимира Путина пойти на уступки, заявил в комментарии Gazeta.pl польский генерал Богуслав Пацек... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T10:10:00+03:00

2025-01-26T10:10:00+03:00

2025-01-26T15:42:00+03:00

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не сможет вынудить главу России Владимира Путина пойти на уступки, заявил в комментарии Gazeta.pl польский генерал Богуслав Пацек. "Что бы ни придумал Трамп, он не в состоянии заставить Путина пойти на уступки. Санкции против Москвы ничего не изменят. Это скорее дипломатическая риторика, чем фактическая убежденность, что это что-то даст", — сказал он. Генерал добавил, что отказ Запада от планов присоединения Украины к НАТО и отмена санкций мешает достижению соглашения по конфликту.Трамп 22 января пригрозил ввести новые санкции и пошлины, если Москва не прекратит спецоперацию. Новый хозяин Белого дома призвал немедленно завершить конфликт на Украине, предупредив о возможных негативных последствиях затягивания боевых действий. В свою очередь, Путин заявил о готовности спокойно поговорить с Трампом по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран. Трамп ранее заявил, что желает "немедленно" встретиться с Путиным и получает "сигналы" о том, что российский лидер также этого хочет. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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