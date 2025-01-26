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Трамп сделал новое заявление о Путине - РИА Новости, 26.01.2025
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09:04 26.01.2025 (обновлено: 11:34 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/tramp-1995516995.html
Трамп сделал новое заявление о Путине
Трамп сделал новое заявление о Путине - РИА Новости, 26.01.2025
Трамп сделал новое заявление о Путине
Трамп также сказал, что президент Владимир Путин хочет поговорить с ним и что два лидера "скоро поговорят", — говорится в публикации. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T09:04:00+03:00
2025-01-26T11:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
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владимир путин
дональд трамп
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что скоро проведет переговоры с главой России Владимиром Путиным, пишет New York Times. "Трамп также сказал, что президент Владимир Путин хочет поговорить с ним и что два лидера "скоро поговорят", — говорится в публикации. На этой неделе Путин заявлял о готовности спокойно поговорить с Трампом по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран. Трамп ранее заявил, что желает "немедленно" встретиться с Путиным и получает "сигналы" о том, что российский лидер также этого хочет.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.
https://ria.ru/20250126/tramp-1995523763.html
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сша, россия, владимир путин, дональд трамп, москва, в мире
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Москва, В мире
Трамп сделал новое заявление о Путине

Трамп заявил, что скоро поговорит с Путиным

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что скоро проведет переговоры с главой России Владимиром Путиным, пишет New York Times.

"Трамп также сказал, что президент Владимир Путин хочет поговорить с ним и что два лидера "скоро поговорят", — говорится в публикации.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
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На этой неделе Путин заявлял о готовности спокойно поговорить с Трампом по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран. Трамп ранее заявил, что желает "немедленно" встретиться с Путиным и получает "сигналы" о том, что российский лидер также этого хочет.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.
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Специальная военная операция на УкраинеСШАРоссияВладимир ПутинДональд ТрампМоскваВ мире
 
 
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