https://ria.ru/20250126/tramp-1995516995.html

Трамп сделал новое заявление о Путине

Трамп сделал новое заявление о Путине - РИА Новости, 26.01.2025

Трамп сделал новое заявление о Путине

Трамп также сказал, что президент Владимир Путин хочет поговорить с ним и что два лидера "скоро поговорят", — говорится в публикации. РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T09:04:00+03:00

2025-01-26T09:04:00+03:00

2025-01-26T11:34:00+03:00

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что скоро проведет переговоры с главой России Владимиром Путиным, пишет New York Times. "Трамп также сказал, что президент Владимир Путин хочет поговорить с ним и что два лидера "скоро поговорят", — говорится в публикации. На этой неделе Путин заявлял о готовности спокойно поговорить с Трампом по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран. Трамп ранее заявил, что желает "немедленно" встретиться с Путиным и получает "сигналы" о том, что российский лидер также этого хочет.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.

https://ria.ru/20250126/tramp-1995523763.html

https://ria.ru/20250126/zelenskiy-1995515666.html

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сша, россия, владимир путин, дональд трамп, москва, в мире